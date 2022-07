Microsoft présente une expérience de débordement de la barre des tâches repensée dans la dernière version de Windows 11 Insider

Pourquoi c’est important : pour les utilisateurs de Windows avec des dizaines d’applications ouvertes en même temps, la barre des tâches peut afficher un nombre limité d’icônes d’application avant de créer automatiquement une zone de débordement qui affiche uniquement l’application la plus récemment consultée. Dans la dernière version de Windows 11 Insider, Microsoft a repensé cette expérience avec un menu à trois points qui, une fois invoqué, affichera toutes les applications débordées dans un seul espace bien agencé.

La nouvelle fonctionnalité de débordement de la barre des tâches pour Windows 11 améliore la convivialité pour les utilisateurs expérimentés qui souhaitent utiliser toute la RAM coûteuse qu’ils ont achetée. Avec des dizaines d’applications ouvertes en même temps, il peut devenir un peu difficile de passer au bon programme à partir d’une barre des tâches encombrée.

Avec cette fonctionnalité nouvellement ajoutée, Microsoft note que la barre des tâches passera automatiquement à son état de débordement une fois que suffisamment d’applications auront été ouvertes. La capacité dépend probablement de facteurs variables tels que la taille d’affichage et le format d’image, la taille de l’icône de l’application et d’autres personnalisations de la barre des tâches.

Insider Preview Build 25163 est livré avec une barre des tâches améliorée (en bas) et une expérience de partage (en haut)

Les applications affichées dans la section de débordement prennent en charge l’épinglage, les listes de raccourcis (actions fréquentes spécifiques à l’application accessibles via un clic droit) et l’interface utilisateur étendue. Naviguer vers une application ou cliquer en dehors du menu de débordement la ferme.

De plus, la dernière version d’Insider prend désormais en charge UDP (sur les réseaux privés) pour une meilleure découverte des périphériques dans la fenêtre de partage Windows intégrée. Pour les utilisateurs connectés avec leur compte Microsoft, la fenêtre de partage native affiche désormais également OneDrive en tant que cible dans la section « Partager avec » pour télécharger rapidement du contenu local dans le cloud.

Outre de nombreuses corrections de bugs, cette version d’aperçu apporte également une mise à jour visuelle mineure pour le Microsoft Store qui modifie la façon dont les prix sont affichés pour une meilleure lisibilité et répertorie également différentes versions d’un jeu (standard, de luxe, etc.) pour une comparaison de prix plus facile.