Prenez ce téléviseur intelligent LG 65″ (2022) à un prix historique

LG et 65″, en avez-vous besoin de plus ?

On suivait ce modèle depuis quelques mois, puisqu’il a débarqué en boutique au début du printemps en accompagnant d’autres familles de la marque. A cette occasion, nous pourrons emporter chez nous un immense écran de 65 pouces avec un système d’exploitation parmi les mieux développés et les plus populaires du marché, webOS, qui a dans son store d’applications les principales plateformes de streaming qui opèrent dans notre pays : Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Filmin, Apple TV, DAZN, Movistar+, Pluto TV, Rakuten et toute autre chaîne généraliste que vous pouvez imaginer.

Ce système d’exploitation que la télévision intègre nous permettra de contrôler la Smart TV de manière rapide et agile et sans temps de chargement interminables qui rendent ennuyeux de faire quoi que ce soit au-delà de vouloir mettre une série, un film ou une vidéo YouTube. De plus, LG nous garantit que nous aurons huit ans de mises à jour complètes.

En plus de tout ce qui précède, ce LG 65UQ75006LF vous permettra de partager rapidement du contenu depuis n’importe quel appareil mobile, et aussi un ordinateur, que vous avez à la maison. En effet, non seulement il permet l’option Chromecast typique des mobiles ou tablettes Android (et de nombreuses applications de streaming qui l’intègrent), mais il est également compatible avec AirPlay 2, donc à partir d’un iPhone ou d’un iPad, vous pouvez faire la même chose, dupliquer l’écran ou transmettre un film, une série ou tout ce que vous voulez.

Beaucoup d’IA et ThinQ

Ce LG 65UQ75006LF offre un écran avec une résolution 4K complète et est compatible avec les formats HDR10 Pro, HDR HLG et HDR HGiG, une grande précision dans les tons et les couleurs et la technologie Direct LED. Il est capable d’identifier les mouvements qui se produisent à l’écran pour mettre à l’échelle et simuler son propre son Sourround 5.1 qui nous plonge de manière beaucoup plus efficace dans l’action.

Comment pourrait-il en être autrement, nous aurons cet écosystème conçu par LG et auquel il a donné le nom de ThinQ, qui nous permet de lier notre activité avec des assistants virtuels et des kits de contrôle d’appareils domotiques compatibles avec Apple (HomeKit) et Google et Alexa. , bien que pour le gérer, nous aurons besoin d’une télécommande magique qui n’est pas fournie avec ce LG 65UQ75006LF.

Si vous aimez les jeux vidéo, vous aurez accès à Stadia, de Google, en tant que principale plate-forme de jeu pour profiter de certaines des dernières versions, que vous pourrez regarder sans problème grâce à sa faible latence de moins de 19 ms et sa menu spécifique pour les jeux. Il offre une connectivité Wi-Fi et par câble (Ethernet), une présence Bluetooth et trois connecteurs HDMI.

