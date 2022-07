FIFA 23 sur PC a la parité des fonctionnalités avec les versions PS5 et Xbox Series

Pourquoi c’est important : De nombreux joueurs ont été déçus car la version PC de FIFA a pris du retard technologique sur ses homologues sur console pendant deux ans. Ce déficit prend fin avec FIFA 23, mais le marché des PC est confronté à des défis techniques et commerciaux uniques pour les jeux de sport.

Mercredi, Electronic Arts a ouvert les précommandes pour FIFA 23, révélant que l’édition PC de cette année est basée sur les versions PlayStation 5 et Xbox Series et inclut le Cross-play avec ces versions. FIFA 22 et FIFA 21 sur PC étaient des « éditions héritées » portées depuis PlayStation 4 et Xbox One, offrant aux joueurs PC une expérience inférieure aux versions PS5 et Series X.

La mise à niveau indique que FIFA 23 introduira HyperMotion d’EA sur PC, ce qui se traduit principalement par des animations améliorées. Les joueurs peuvent également s’attendre aux améliorations graphiques spectaculaires que les utilisateurs de la console ont reçues lors de la transition vers la nouvelle génération en 2020.

EA a retenu la technologie de la FIFA sur PC pour maintenir la configuration minimale requise en raison de son public large et diversifié. Les simulateurs de sport populaires comme FIFA ont tendance à prendre en charge les anciennes consoles pendant longtemps – la dernière PlayStation 3 FIFA était FIFA 19 – en raison de leur vaste base d’utilisateurs. De même, une partie potentiellement importante des utilisateurs de PC joue à FIFA sur du hardware relativement mature.

La comparaison des pages Steam pour FIFA 22 et FIFA 23 montre que le nouveau jeu a en effet considérablement augmenté ses caractéristiques système. Là où le titre de l’an dernier ne nécessitait qu’une Nvidia GTX 660 ou une AMD Radeon HD 7850, FIFA 23 demande une GTX 1050Ti ou une Radeon RX 570. Il nécessite également DirectX 12 et 100 Go d’espace de stockage. Si les données internes d’EA indiquent qu’un nombre important de joueurs ne peuvent pas répondre à ces exigences, pourquoi ne pas les laisser éventuellement installer Legacy Edition pendant quelques années de plus ?

FIFA 23 introduira également le football interclubs féminin et la Coupe du monde féminine dans la franchise. Cependant, en raison de désaccords entre EA et l’organisation de la FIFA, ce sera la dernière entrée à présenter le nom de la FIFA et la Coupe du monde. L’année prochaine, EA renommera la série « EA Sports FC ».

FIFA 23 sera lancé le 1er octobre.