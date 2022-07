Windows 11 (Build 25163) arrive sur le canal Insider Dev

Une semaine de plus l’équipe Windows Insider ne s’arrête pas et nous présente cette semaine un nouveau Build sur le canal Dev. Le Build 25163 arrive sur le canal Dev avec quelques nouveautés que nous vous montrons ci-dessous afin que vous soyez au courant de tout.

Salut les gens – Nous avons un nouveau #Windows11 version (25163) disponible pour #WindowsInsiders dans le canal de développement. Découvrez tous les détails dans le blog – https://t.co/os28KPHLhT ^ AL#AreYouFlightingYet pic.twitter.com/n1jPF17Ww9 – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 20 juillet 2022

Quoi de neuf dans la version 25163

Débordement de la barre des tâches

Le débordement de la barre des tâches est de retour, avec une expérience repensée pour Windows 11. Cette expérience de la barre des tâches a été soigneusement conçue pour nous offrir une expérience de commutation et de lancement plus productive lorsque l’espace est limité. La barre des tâches passera automatiquement dans ce nouvel état de débordement lorsqu’elle aura atteint sa capacité maximale. Dans cet état, la barre des tâches offrira un point d’entrée vers un menu de débordement qui vous permettra de voir toutes vos applications débordées dans un seul espace.

Le menu de débordement contiendra de nombreux comportements actuels de la barre des tâches que les utilisateurs connaissent, tels que la prise en charge des applications épinglées, la liste de raccourcis et l’interface utilisateur étendue. Après avoir appelé le débordement, le menu se ferme lorsque vous cliquez en dehors de celui-ci ou accédez à une application.

Amélioration de l’option de partage à proximité

La découverte d’appareils à proximité lors du partage d’un fichier local à partir du bureau, de l’explorateur de fichiers, de photos, de coupures de presse, de la Xbox et d’autres applications qui utilisent la fenêtre de partage Windows intégrée a été améliorée en utilisant UDP (le réseau doit être défini sur privé) avec Bluetooth pour découvrir les appareils à proximité. Nous pouvons désormais découvrir et partager avec davantage d’appareils, y compris des ordinateurs de bureau.

Partager des fichiers locaux sur OneDrive

Lorsque vous partagez un fichier local à partir du bureau, de l’explorateur de fichiers, de photos, de l’outil de capture, de la Xbox et d’autres applications qui utilisent la fenêtre de partage Windows intégrée, vous pouvez choisir OneDrive comme destination pour télécharger directement le fichier sur OneDrive et le partager plus tard. avec des options de contrôle d’accès. Tout cela peut être fait directement à partir du partage de fichiers local dans l’Explorateur de fichiers sans avoir besoin de changer de contexte ou d’ouvrir l’application OneDrive.

Corrections de la build 25163

Navigateur de fichiers

Correction du crash de explorer.exe lors du déplacement des onglets.

Correction d’une fuite de mémoire lors de l’utilisation d’onglets avec l’explorateur de fichiers.

Correction d’un problème où la vignette d’aperçu de l’explorateur de fichiers sur la barre des tâches, dans ALT + Tab et dans la vue des tâches pouvait afficher le titre d’un onglet adjacent et non celui actuellement sélectionné.

Si l’option est activée « Afficher tous les dossiers », les séparateurs du volet de navigation de l’explorateur de fichiers ne doivent plus être affichés. Cette modification devrait également résoudre les problèmes d’apparition inattendue de séparateurs dans d’autres sélecteurs de dossiers.

Correction d’un problème où le Narrateur ne lisait pas les titres des onglets lorsque le focus se déplaçait dessus.

Correction d’un problème où un onglet fermé pouvait réapparaître dans l’explorateur de fichiers après avoir fait glisser l’explorateur de fichiers sur les moniteurs.

Correction d’un problème où la rangée d’onglets pouvait se développer verticalement de manière inattendue, couvrant le contenu de la barre de commandes.

Les disques amovibles ne devraient plus apparaître de manière inattendue dans une section par eux-mêmes dans le volet de navigation, ce qui cassait la section avec Ce PC et ce réseau.

Correction d’un problème où le bouton Ajouter un nouvel onglet n’était pas clairement visible lors de l’utilisation des thèmes de contraste Aquatique ou Désert.

Le bouton Ajouter un nouvel onglet ne doit plus chevaucher le bouton Réduire dans la barre de titre lorsque la mise à l’échelle du texte est utilisée avec de nombreux onglets ouverts.

Barre des tâches

Correction d’un crash rare de explorer.exe qui pouvait survenir lors d’un appel Microsoft Teams, lié au partage de fenêtres depuis la barre des tâches.

Paramètre

Modification apportée pour aider à résoudre un problème où l’utilisation de Windows Spotlight sur le bureau pouvait revenir à un arrière-plan de couleur unie.

Rembourrage amélioré autour du bouton de désinstallation lors de l’utilisation des applications > applications installées en mode grille.

Correction de quelques problèmes pouvant entraîner le blocage des paramètres rapides au démarrage.

Entrée

Correction d’un problème où certaines applications se bloquaient après une action de copie si les actions suggérées étaient activées.

Les autres

Correction d’un bug à fort impact qui affectait la fiabilité des actions suggérées.

Bogues connus de la Build 25163

Général

Ils enquêtent sur des rapports indiquant que SQL Server Management Studio ne parvient pas à démarrer pour certains utilisateurs connectés.

Certains jeux qui utilisent Easy Anti-Cheat peuvent planter ou faire planter votre PC.

Navigateur de fichiers

La flèche vers le haut est mal alignée dans les onglets de l’explorateur de fichiers. Cela sera corrigé dans une future mise à jour.

Nous travaillons sur un correctif pour résoudre les rapports selon lesquels le lancement de l’explorateur de fichiers de certaines manières lors de l’utilisation du mode sombre (par exemple, à partir de la ligne de commande) affiche le corps de l’explorateur de fichiers de manière inattendue en mode clair.

widget

Le numéro de notification peut apparaître mal aligné dans la barre des tâches.

Dans certains cas, la bannière de notification de certains n’apparaît pas dans le tableau de bord du widget.

Nous travaillons sur un correctif pour un problème qui entraîne la réinitialisation inattendue des préférences des widgets (unités de température et widgets épinglés) aux valeurs par défaut.

sous-titres en direct