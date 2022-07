Le générateur d’images Dall-E AI vient d’entrer dans une version bêta ouverte limitée

En un mot : Si vous avez toujours voulu créer votre propre art mais que vous n’avez pas les compétences nécessaires pour créer autre chose qu’un bonhomme allumette, Dall-E d’OpenAI pourrait valoir la peine d’essayer. L’outil est surtout connu pour créer des images uniques parfois surréalistes ou effrayantes à partir de simples descriptions textuelles. Mieux encore, les images que vous créez avec Dall-E sont les vôtres. Aucune attribution ou licence n’est nécessaire.

Le générateur d’images Dall-E d’OpenAI est à la fois puissant et étrange. Jusqu’à présent, les développeurs n’ont autorisé qu’une poignée de chercheurs en IA à utiliser l’outil. Cependant, OpenAI a annoncé mercredi qu’il ouvrirait le créateur d’images en version bêta au public dans une capacité limitée. La startup d’intelligence artificielle a commencé une liste d’attente et enverra bientôt des invitations à un million de personnes.

Les utilisateurs recevront 50 crédits pour leur premier mois et 15 crédits supplémentaires les mois suivants. Ils peuvent également en acheter plus par tranches de 115 points pour 15 $. Les créateurs utilisent des crédits pour se lancer dans la course folle de la génération d’images IA. Un point produit quatre images uniques à partir d’une invite de texte générée par l’utilisateur. La version bêta de Dall-E comprendra également des options d’édition et de variation.

La fonction Modifier permet aux utilisateurs de « faire des modifications réalistes et contextuelles » aux images générées dans leur collection. Ils peuvent également l’utiliser pour apporter des modifications aux images téléchargées. Ainsi, par exemple, vous pouvez télécharger un selfie que vous avez pris lors d’un voyage à la plage et demander à Dall-E d’ajouter une paire de lunettes de soleil réaliste. L’utilisation de Modifier coûte un crédit et renvoie trois images.

La fonction Variations adopte une approche plus holistique de l’édition. Il peut prendre une image créée ou téléchargée par Dall-E et créer trois nouvelles déclinaisons basées sur l’image source. Chaque utilisation de Variations coûte un crédit et, comme Edit, produit trois nouvelles créations.

Un aspect peut-être plus intrigant de la version bêta de Dall-E est qu’elle est entièrement gratuite pour un usage commercial. Toutes les images créées par les utilisateurs avec l’outil leur appartiennent et peuvent être utilisées comme ils le souhaitent. Les créateurs de contenu peuvent utiliser les images dans des blogs ou des articles de presse. L’art peut être imprimé, vendu ou appliqué à d’autres marchandises comme des tee-shirts ou des tasses à café.

OpenAI dit qu’il a déjà suscité l’intérêt de personnes souhaitant utiliser Dall-E pour créer des éléments tels que « des illustrations pour des livres pour enfants, de l’art pour des newsletters, des concepts et des personnages pour des jeux, des moodboards pour le conseil en conception et des storyboards pour des films ».

Même ici chez Netcost-security.fr, trouver des photos gratuites pour les articles peut être un énorme problème. Selon le bon fonctionnement de Dall-E, vous pourriez commencer à voir des images générées par l’IA dans certaines de nos histoires. Cependant, certaines illustrations précédemment créées par la machine semblaient aléatoires et étranges, nous serons donc intéressés de voir si elle peut produire des images dignes d’une utilisation quotidienne sur notre site.

OpenAI n’a pas indiqué quand il commencerait à envoyer des invitations par e-mail, mais il commencera probablement avec une poignée de personnes et se développera progressivement jusqu’à atteindre un million d’utilisateurs. Ce qui se passe après ce point est également un mystère. Les développeurs ont souligné qu’il s’agissait d’une phase bêta et qu’ils attendaient les commentaires des utilisateurs. Sur cette base, OpenAI modifiera probablement Dall-E jusqu’à ce qu’il puisse ouvrir complètement l’outil à tout le monde.