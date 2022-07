Corsair lance des moniteurs gaming 32 pouces 4K 144Hz et QHD 240Hz

Vue d’ensemble : les derniers moniteurs de jeu de Corsair sont dotés de caractéristiques et de prix haut de gamme. Vous pouvez choisir entre un modèle avec une densité de pixels plus élevée et un autre qui augmente le taux de rafraîchissement jusqu’à 240 Hz. Il est également possible de les acheter sans support fourni et d’économiser jusqu’à 100 $ si vous prévoyez d’utiliser un bras de moniteur à la place.

Corsair a présenté deux nouveaux moniteurs de jeu, le Xeneon 32UHD144 et le Xeneon 32QHD240. Les deux disposent de dalle IPS Quantum Dot de 32 pouces avec une couverture de la gamme de couleurs 100% sRGB, 100% Adobe RGB et 98% DCI-P3. Ils prennent également en charge AMD FreeSync Premium (avec compatibilité Nvidia G-Sync) et sont livrés avec une certification VESA DisplayHDR 600, ce qui indique qu’ils peuvent fournir une luminosité maximale d’au moins 600 nits tout en affichant du contenu HDR.

Comme leur nom l’indique, le 32UHD144 a une résolution de 3 840 x 2 160 avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que le 32QHD240 abaisse la résolution native à 2 560 x 1 440 mais augmente le taux de rafraîchissement maximal à 240 Hz. La version UHD possède deux ports USB-C, deux ports HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, deux ports USB Type-A et une socket casque 3,5 mm. Le modèle QHD rétrograde les ports HDMI à la norme 2.0 mais offre une connectivité identique par ailleurs.

Corsair regroupe les moniteurs avec un support en option, qui propose des réglages d’inclinaison et de hauteur et un canal de câble soigné à l’arrière pour faciliter la gestion des câbles. Il est également possible d’utiliser votre propre bras de moniteur via le support VESA 100 mm x 100 mm.

Les deux modèles bénéficient d’une garantie de trois ans et d’une garantie zéro pixel mort, ce qui indique que Corsair échangera votre moniteur pendant la période de garantie s’il possède un ou plusieurs pixels lumineux ou six sous-pixels sombres ou plus.

Le Xeneon 32UHD144 de Corsair commence à 899 $, tandis que la déclinaison avec le support inclus se vend 999 $. Le 32QHD240 coûte 649 $ sans support et 699 $ avec.