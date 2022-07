Windows 11 reçoit les builds 22621.436 et 22622.436 dans le canal bêta

Nous continuons à voir comment le canal bêta de Windows 11 est divisé en deux versions au lieu d’une. Le but est d’essayer d’offrir des fonctionnalités à un groupe d’initiés tandis qu’un autre reçoit des versions plus soignées sans nouvelles fonctionnalités. Ceux-ci sont reconnus sous le patch KB5015888. De plus, à partir de demain, il y aura un Bug Bash pour la chaîne bêta. Et nous allons à nouveau vous rappeler en quoi consistent ces changements :

Build 22622.436 = Nouvelles fonctionnalités en cours.

Build 22621.436 = Nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut.

Pour rappel, les Insiders qui sont dans le groupe avec les nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut (Build 22621.xxxx) peuvent vérifier les mises à jour et choisir d’installer la mise à jour qui aura les fonctionnalités en cours de déploiement (Build 22622.xxx).

Salut les gens – Nous avons un nouveau #Windows11 mise à jour pour les gens de la chaîne bêta aujourd’hui (.436) Retrouvez tous les détails sur le blog ! https://t.co/0uizjPY1Yg ^ AL#AreYouFlightingYet – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 19 juillet 2022

Quoi de neuf dans la build 22622.436

Amélioration de l’option de partage à proximité

La découverte d’appareils à proximité lors du partage d’un fichier local à partir du bureau, de l’explorateur de fichiers, de photos, de coupures de presse, de la Xbox et d’autres applications qui utilisent la fenêtre de partage Windows intégrée a été améliorée en utilisant UDP (le réseau doit être défini sur privé) avec Bluetooth pour découvrir les appareils à proximité. Nous pouvons désormais découvrir et partager avec davantage d’appareils, y compris des ordinateurs de bureau.

Partager des fichiers locaux sur OneDrive

Lorsque vous partagez un fichier local à partir du bureau, de l’explorateur de fichiers, de photos, de l’outil de capture, de la Xbox et d’autres applications qui utilisent la fenêtre de partage Windows intégrée, vous pouvez choisir OneDrive comme destination pour télécharger directement le fichier sur OneDrive et le partager plus tard. avec des options de contrôle d’accès. Tout cela peut être fait directement à partir du partage de fichiers local dans l’Explorateur de fichiers sans avoir besoin de changer de contexte ou d’ouvrir l’application OneDrive.

Changements et améliorations dans la version 22622.436

terminal windows

Windows Terminal est désormais le terminal par défaut dans Windows 11. Cela indique que toutes les applications de ligne de commande s’ouvriront automatiquement dans Windows Terminal (Invite de commandes et PowerShell, par exemple). Les paramètres de ce changement se trouvent dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Pour les développeurs. Veuillez noter que la version 1.15 ou supérieure de Windows Terminal est requise pour cette fonctionnalité.

Entrée

Vous pouvez maintenant signaler les gifs animés que vous jugez inappropriés depuis le panneau emoji (WIN + .)

Correctifs dans la version 22622.436

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème où l’ordre de tabulation lors de l’utilisation de CTRL + Tab était incorrect si les onglets dans l’explorateur de fichiers avaient été réorganisés.

Correction du crash de explorer.exe lors du déplacement des onglets.

Si l’option est activée « Afficher tous les dossiers », les séparateurs du volet de navigation de l’explorateur de fichiers ne doivent plus être affichés. Cette modification devrait également résoudre les problèmes d’apparition inattendue de séparateurs dans d’autres sélecteurs de dossiers.

L’ouverture d’un dossier compressé dans un nouvel onglet ne devrait plus afficher un nom d’onglet vide.

Les disques amovibles ne devraient plus apparaître de manière inattendue dans une section par eux-mêmes dans le volet de navigation, ce qui cassait la section avec Ce PC et ce réseau.

Correction d’un problème où le bouton Ajouter un nouvel onglet n’était pas clairement visible lors de l’utilisation des thèmes de contraste Aquatique ou Désert.

Il ne devrait plus y avoir de ligne pâle entre l’onglet actuel et la barre de commandes.

Mise à jour de l’info-bulle lors du survol d’un onglet pour suggérer d’utiliser CTRL + W pour fermer l’onglet (au lieu de CTRL + F4, qui ne fonctionnait pas).

Si le focus est sur la rangée d’onglets, CTRL+W ne fermera plus inopinément deux onglets au lieu de simplement l’onglet ciblé.

Correction d’un problème où la rangée d’onglets pouvait se développer verticalement de manière inattendue, couvrant le contenu de la barre de commandes.

Début

Correction d’un plantage au démarrage affectant certains utilisateurs sur la version 22622.160.

Correctifs inclus pour les versions 22621.436 et 22622.436

Correction d’un problème qui empêchait l’ouverture des dépanneurs.

Atténuation d’un problème qui oblige Smart App Control à bloquer les fichiers signés par le catalogue.

Correction d’un problème qui pouvait fortement déformer les photos prises avec l’application Appareil photo. Ce problème se produit lors de l’utilisation de certaines caméras dans certaines conditions de faible luminosité.

Correction d’un problème qui lève une exception lors du débogage des pilotes à l’aide de Visual Studio 2022 version 17.2 ou ultérieure.

Correction d’un problème qui entraînait l’échec sporadique du service de profil Windows. L’échec peut se produire lors de la connexion. Le message d’erreur est : « Le service gpsvc n’a pas réussi à se connecter. Accès refusé ».

Correction d’un problème qui empêchait les applications virtualisées App-V Office de s’ouvrir ou de ne plus répondre.

Général

Correction d’un problème provoquant des plantages cycliques dans Explorer.exe et d’autres composants de l’interface utilisateur Windows pour un petit nombre d’initiés dans le canal bêta, provoquant le scintillement de l’écran. Veuillez noter que ce correctif devrait empêcher davantage d’utilisateurs du canal bêta d’être affectés, mais s’ils sont déjà affectés, ils devront exécuter la commande suivante dans PowerShell pour résoudre : Add-AppxPackage -Register -Path C:\Windows\SystemApps\Microsoft .UI.Xaml.CBS_8wekyb3d8bbweAppxManifest.xml -DisableDevelopmentMode -ForceApplicationShutdown

Correction d’un problème qui faisait que certains Insiders de la version précédente de la chaîne bêta bloquaient leur PC sur un écran noir après avoir quitté le mode veille.

Correction d’un problème qui entraînait la perte de la connectivité réseau après l’activation du point d’accès mobile.

Correction d’un problème entraînant l’échec de l’installation de la version 22621.290/22622.290 avec l’erreur 0x800f081f pour certains initiés.

Problèmes connus

Navigateur de fichiers