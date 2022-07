Ces téléviseurs MicroLED pliables de 165 pouces sont parfaits pour les gagnants de loterie

WTF ? ! Téléphones pliants ? C’est la nouvelle d’hier. Si vous voulez la dernière technologie de pointe, vous avez besoin d’un téléviseur pliable. Et nous ne parlons pas ici d’un simple appareil de la taille d’une paume ; il s’agit d’un téléviseur MicroLED de 165 pouces d’un fabricant de luxe. Mais n’espérez pas en acheter un, sauf si vous êtes Elon Musk ou l’un des milliardaires avec qui il aime se battre : il coûte 400 000 $, ou un peu moins si vous ne voulez pas qu’il soit encastré dans le sol.

Le téléviseur M1 4K, qui provient du fabricant australien C Seed, n’est pas votre MicroLED habituel. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, l’ensemble serait probablement parfait dans l’antre d’un super-vilain archétypal – encore une fois, en regardant Musk – car il oscille à 90 degrés du sol (il y a une couverture motorisée en option), ressemblant à une sorte du monolithe. Une fois érigés, les cinq panneaux séparés du téléviseur se déplient en une unité solide et descendent dans le support.

L’impressionnante du téléviseur ne se limite pas au mécanisme de pliage ; le M1 sonne comme un excellent ensemble à part entière car il contient MicroLED. La technologie, qui utilise des lumières LED de taille micrométrique, est auto-éclairante comme OLED, produisant de la lumière et de la couleur à partir de ses structures de pixels pour offrir des noirs parfaits et un contraste fantastique. Mais contrairement à OLED, il est inorganique, ce qui indique une durée de vie plus longue et peu ou pas de risque de brûlure. Samsung utilise MicroLED dans sa gamme de téléviseurs haut de gamme très chers, y compris le 146 pouces The Wall – c’est la modularité de MicroLED qui permet au M1 de se plier.

Vous vous demandez peut-être s’il y a des lignes visibles où les cinq sections se connectent, mais C Seed dit que son système breveté Adaptive Gap Calibration utilise la mesure et l’étalonnage automatiques de la distance pour garantir une expérience visuelle parfaitement transparente.

Le téléviseur bénéficie d’une compatibilité HDR+, d’un système audio 2.1 intégré avec la barre de son intégrée dans la conception du cadre, d’une luminosité de 1 000 nits et d’un rapport de contraste de 30 000:1. Vous disposez également de cinq entrées HDMI, de 2 ports USB et d’options de finition en noir, argent, or ou titane. Il semble y avoir une erreur dans le taux de rafraîchissement indiqué, car il est inférieur à 3 840 Hz, le même nombre que la résolution horizontale des pixels.

La bonne nouvelle est que le M1 est disponible en tailles 165 pouces, 137 pouces et 103 pouces, vous n’avez donc pas à payer 400 000 $ pour le plus grand modèle, même si les autres coûteront toujours des sommes à six chiffres. .

Il existe également une nouvelle version de l’ensemble, appelée N1, qui ne nécessite pas que le téléviseur soit intégré directement dans votre manoir. Celui-ci s’élève du sol et n’est disponible qu’en titane mat, bien qu’il soit disponible dans les mêmes options de taille et ait à peu près les caractéristiques exactes du M1. Mais est-ce qu’un téléviseur crie vraiment à l’excès et à l’opulence s’il n’est pas caché dans le sol ? Pourtant, le prix de départ de 180 000 euros (~ 184 500 $) rend le N1 moins cher que son prédécesseur.