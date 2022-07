EcoFlow Power Kits: La production d’électricité dans les vans, caravanes, camping-cars et maisons

Vous cherchez un nouveau système énergétique pour vivre hors des sentiers battus ? Les nouveaux « kits d’alimentation » (Power Kits) d’EcoFlow offrent une personnalisation et une installation (soi-disant) facile.

La société spécialisée dans les énergies renouvelables portables (dont nous avons testé la batterie DELTA Max) a annoncé une nouvelle façon d’alimenter les véhicules pour la vie sur la route – ou hors réseau.

EcoFlow, connue pour ses batteries lithium-ion de plus en plus portables, affirme que ses nouveaux kits d’alimentation permettent une installation relativement simple et donnent aux utilisateurs la possibilité de personnaliser les kits en fonction de leurs besoins particuliers. Le système pourrait aider les propriétaires de véhicules récréatifs à plein temps, ceux qui vivent hors réseau, ou même toute personne qui « modernise son atelier », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

EcoFlow Power Kits (Kit d’alimentation): Comment ça fonctionne

Le kit d’alimentation EcoFlow se compose de deux modules de base : le concentrateur EcoFlow (Power Hub), qui est le nœud central de toutes les entrées et sorties, et jusqu’à trois batteries rechargeables de 2KWh (kilowattheure) ou 5KWh de la société.

Les utilisateurs connectent d’abord les batteries LFP (lithium phosphate de fer) au hub. Ensemble, le système offre une capacité de base de 2 KWh. Toutefois, ils peuvent étendre cette puissance jusqu’à 15 KWh en ajoutant des batteries. Selon la société, 15 KWh suffisent à alimenter un camping-car pendant 18 heures ou une maison hors réseau pendant 14 heures.

Pour un meilleur contrôle, les utilisateurs peuvent compléter les kits avec un panneau de distribution intelligent AC/DC. Ce panneau à fusibles permet de connecter jusqu’à six circuits CA pour la maison ou le camping-car et jusqu’à 12 circuits CC.

Dès que vous décidez de l’emplacement des prises dans votre espace, vous pouvez ensuite surveiller la consommation électrique de tous les circuits via une console supplémentaire en option ou une application mobile.

Il est également possible de combiner les kits avec trois types de panneaux solaires d’EcoFlow. En les associant, on obtient une puissance solaire de 4 800 W, ce qui permet de charger le système à sa capacité de 15 kWh en 3 heures environ. Enfin, la console Power Kit (panneau de commande à écran tactile), en option, vous permet de contrôler au mieux le système.

EcoFlow Power Kits (Kit d’alimentation): Installation et autres caractéristiques

Sur la base de tests internes, EcoFlow affirme que son processus d’installation est jusqu’à trois fois plus rapide que la moyenne du secteur, qui est de 10 à 15 heures. Cela s’explique principalement par le fait que les kits ne comportent que quatre modules, sans compter les panneaux solaires, et moins de fils.

Outre les panneaux solaires, les Power Kits peuvent fonctionner avec des alternateurs, l’alimentation à quai, le réseau électrique et les générateurs traditionnels. Pour une option interne, ils fonctionnent également avec le Smart Generator de la société.

L’utilisation d’un système 48V (plutôt qu’un système 12V plus conventionnel) améliore la sécurité et l’efficacité car il peut fournir les mêmes besoins de puissance élevée à des ampères inférieurs. Un système 48V canalise beaucoup moins de courant qu’un système 12V, ce qui permet d’utiliser un câblage plus étroit et des connexions en série plutôt que des connexions doubles. En même temps, le système à haute tension permet toujours aux utilisateurs d’alimenter des appareils à usage intensif comme les chauffe-eau et les climatiseurs.

EcoFlow Power Kits (Kit d’alimentation): Personnalisable pour différents besoins

Les kits d’alimentation EcoFlow se déclinent en trois formules différentes : le kit Get Set, le kit Premium et le kit Ultimate.

Avec le premier, les utilisateurs reçoivent le concentrateur EcoFlow et des batteries LFP pour répondre aux besoins de base en énergie. Le kit Premium ajoute le panneau de distribution intelligent AC/DC pour permettre aux utilisateurs de connecter et de contrôler plusieurs circuits.

Enfin, pour les besoins en énergie les plus importants, l’Ultimate Kit comprend la console Power Kit et le générateur intelligent EcoFlow.

Si vous êtes intéressé par les kits d’alimentation mais que vous ne savez pas quelle batterie(s) commander ou quelle option d’alimentation est la meilleure, ou si vous avez d’autres questions, vous pouvez trouver des réponses avec le calculateur d’alimentation d’EcoFlow.