AIDA64 ajoute le prise en charge du hardware RTX 4090 et AMD Zen 4

AIDA64 Extreme Edition est un logiciel de diagnostic et d’analyse comparative Windows simplifié pour les utilisateurs à domicile. AIDA64 Extreme Edition fournit une large gamme de fonctionnalités pour aider à l’overclocking, au diagnostic des erreurs de hardware informatique, aux tests de résistance et à la surveillance des capteurs. Il possède des capacités uniques pour évaluer les performances du processeur, de la mémoire système et des lecteurs de disque. AIDA64 est compatible avec tous les systèmes d’exploitation Microsoft Windows 32 bits et 64 bits actuels, y compris Windows 7 et Windows Server 2008 R2.

Fonctionnalités

Benchmarks CPU, mémoire et disque

AIDA64 implémente un ensemble de benchmarks 64 bits pour mesurer la vitesse à laquelle l’ordinateur exécute diverses tâches de traitement de données et calculs mathématiques. Des benchmarks de mémoire et de cache sont disponibles pour analyser la bande passante et la latence de la RAM du système. Les benchmarks de processeur utilisent MMX, 3DNow! et les instructions SSE, et évoluer jusqu’à 32 cœurs de processeur. Pour les processeurs hérités, tous les benchmarks sont également disponibles en version 32 bits. AIDA64 Disk Benchmark détermine la vitesse de transfert de données des disques durs, des disques SSD, des lecteurs optiques et des périphériques à mémoire flash.

Surveillance de la température, de la tension et du ventilateur de refroidissement

AIDA64 prend en charge plus de 150 capteurs différents pour mesurer les températures, les tensions, les vitesses des ventilateurs et la consommation d’énergie. Les valeurs mesurées peuvent être affichées sur les icônes de la barre d’état système, le panneau OSD, le gadget de la barre latérale et l’écran LCD du clavier de jeu Logitech G15/G19. Les valeurs peuvent également être enregistrées dans un fichier ou exportées vers des applications externes telles que RivaTuner ou Samurai. AIDA64 peut également alerter l’utilisateur lorsqu’il détecte une surchauffe, une surtension ou une panne du ventilateur de refroidissement.

Diagnostic hardware

AIDA64 possède les capacités de détection hardware les plus précises de sa catégorie, pour fournir des informations détaillées sur les composants internes de l’ordinateur sans avoir besoin de l’ouvrir. Le module de détection de hardware est renforcé par une base de données hardware exhaustive contenant plus de 115 000 entrées. Des modules supplémentaires sont disponibles pour visualiser les fréquences du processeur, vérifier l’état de l’écran CRT et LCD et solliciter le système pour révéler les défaillances matérielles potentielles et les problèmes thermiques.

Analyse des logiciels et des systèmes d’exploitation

AIDA64 fournit plus de 50 pages d’informations sur les programmes installés, les licences logicielles, les applications de sécurité et les paramètres Windows. La liste des processus démarrés, des services, des fichiers DLL, des programmes de démarrage et des pages Web visitées est également disponible.

Notes de téléchargement : Vous pouvez également télécharger la dernière version bêta de ce logiciel.

Nouvelles fonctionnalités et améliorations :

Références 64 bits optimisées pour la série AMD Ryzen 5000

Le panneau AIDA64 CPUID, le panneau Cache & Memory Benchmark, le panneau GPGPU Benchmark, le test de stabilité du système et tous les tests de cache, de mémoire et de processeur sont entièrement optimisés pour les processeurs de bureau et mobiles AMD Zen 3 de la série Ryzen 5000, utilisant AVX2, FMA3, AES-NI et instructions SHA. Informations détaillées sur le jeu de puces pour les contrôleurs de mémoire intégrés et les ponts sud intégrés de divers processeurs AMD Zen 3. Socket en charge des contrôleurs et périphériques PCI Express 4.0.

Socket en charge des dernières technologies matérielles

Benchmarks OpenCL GPGPU multithread, processeur graphique, détails OpenGL et GPGPU, surveillance de la température et du ventilateur de refroidissement pour les derniers GPU : AMD Radeon RX 6000 Series ; nVIDIA GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Mobile, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070 Mobile, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti, Quadro T500, RTX A40, RTX A6000. Socket en charge du capteur EVGA iCX3.

