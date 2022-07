Les nouveaux MacBook Pro M2 pourraient arriver cet automne

Quelque chose à espérer : alors qu’Apple se prépare à lancer des MacBook Pro 13 pouces dotés de son dernier processeur M2, Bloomberg pense que des mises à niveau des autres modèles sont à venir, peut-être cette année. Ils ne seront probablement pas des révisions fondamentales par rapport à la conception actuelle, mais devraient apporter des améliorations de performances.

Mark Gurman de Bloomberg affirme qu’Apple travaille déjà sur de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec le SoC M2. À part le nouveau processeur, ils devraient être essentiellement les mêmes que les MacBook Pro actuels de cette taille, itérant sur leurs processeurs M1 Pro et M1 Max avec les M2 Pro et M2 Max.

Par rapport au M1, les benchmarks montrent que le M2 atteint une modeste amélioration de 11 % des performances monothread, une augmentation de 18 % des performances multithread et une augmentation impressionnante de 43 % des performances graphiques. Les améliorations du M2 Pro et du M2 Max par rapport à leurs prédécesseurs pèseront de la même manière sur les graphiques, ce qui devrait aider les utilisateurs dans des tâches telles que le montage vidéo.

Le MacBook Air M2 est disponible dès maintenant et Apple commencera à expédier un MacBook Pro 13 pouces avec une puce M2 le 23 juin, plus tôt que prévu. Selon la chaîne d’approvisionnement, les déclinaisons plus importantes pourraient arriver fin 2022 ou début 2023. Cette fenêtre s’aligne sur les prévisions d’une augmentation de la production de M2 ​​améliorée à la fin de cette année.

Sur les neuf prétendus Mac M2 prévus par Apple, cinq sont toujours portés disparus, probablement des modèles de bureau tels qu’un Mac Pro doté d’un M2 Ultra.