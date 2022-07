Hyundai dévoile un concept-car hybride électrique-hydrogène au design rétro

Tournés vers l’avenir : les nouveaux concepts de véhicules électriques de Hyundai allient performances et look unique. Le N Vision 74 est équipé d’une pile à combustible à hydrogène qui peut pomper jusqu’à 95 kW pour aider la batterie de 62,4 kWh à alimenter les moteurs. Cette conception hybride étend l’autonomie sans nécessiter de batterie plus lourde, et vous pouvez ravitailler les réservoirs d’hydrogène en quelques minutes seulement.

La division performance de Hyundai a dévoilé deux superbes nouveaux concepts de véhicules électriques. Ceux-ci n’entreront probablement pas en production commerciale sous leur forme actuelle, mais la société a de bons antécédents en matière de lancement de modèles qui ressemblent aux concepts précédents.

La N Vision 74 est une voiture de sport hybride au look inspiré du concept Pony Coupé de la société de 1974 (dont le concepteur a ensuite fabriqué la DeLorean). Il combine une batterie de 62,4 kWh (avec une capacité de charge rapide de 800 V) avec une pile à combustible à hydrogène pour alimenter deux moteurs à l’arrière, produisant plus de 670 chevaux et 664 lb-pi de couple. Hyundai affirme que le véhicule électrique a une vitesse de pointe de plus de 155 mph (250 km/h), avec une autonomie supérieure à 373 miles (600 km).

La N Vision 74 n’est pas la première voiture de l’entreprise basée sur le design Pony Coupé. En 2019, Hyundai a présenté le 45 EV Concept, dont le design est arrivé sur le marché de masse quelques années plus tard avec l’Ioniq 5.

Hyundai a également annoncé le RN22e, qui ressemble à un aperçu d’une prochaine version haute performance de l’Ioniq 6. Il utilise le même groupe motopropulseur AWD que le Kia EV6 GT, produisant 577 chevaux et 546 lb-pi de couple. L’alimentation est une batterie de 77,4 kWh qui peut prétendument charger rapidement de 10 à 80 % en seulement 18 minutes. Hyundai affirme que la RN22e peut atteindre une vitesse maximale de plus de 155 mph (250 km/h).