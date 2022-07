La première démo de Steam fonctionnant sur un ensemble Tesla arrivera le mois prochain

Quelque chose à espérer : Plusieurs mois après avoir appris que Tesla travaillait à intégrer les jeux Steam à son système de divertissement embarqué, le PDG Elon Musk a annoncé que la première démo d’intégration allait « probablement » atterrir le mois prochain.

Tesla a précédemment déclaré que son système d’infodivertissement alimenté par RDNA 2 dans les Model S et Model X pourrait fournir 10 TFLOP de puissance, ce qui le place à égalité avec les dernières consoles. Les propriétaires peuvent déjà jouer à des jeux tels que Cuphead sur leurs écrans 17 pouces 2 200 × 1 300 via Tesla Arcade, et les images de presse de l’année dernière suggéraient que The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 seraient éventuellement disponibles. Lorsqu’on lui a demandé en février quand les jeux arriveraient, Musk a révélé que Tesla travaillait sur l’intégration de Steam.

Les propriétaires de Tesla attendent toujours ces titres, mais Musk vient de tweeter que les travaux progressaient pour amener Steam aux véhicules électriques et nous pourrions voir une démo le mois prochain, peut-être lors de l’assemblée des actionnaires de la société.

Nous progressons dans l’intégration de Steam. Démo probablement le mois prochain. – Elon Musk (@elonmusk) 15 juillet 2022

Il y a beaucoup de questions sur le fonctionnement de l’intégration. La théorie la plus probable est que les utilisateurs pourront jouer à une sélection de jeux Steam qu’ils possèdent déjà dans leur Teslas. Ne vous attendez pas à pouvoir jouer à des jeux (en tant que passager) lorsque les voitures sont en mouvement : Tesla a désactivé le jeu de passagers en décembre dans le cadre d’une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration sur cette fonctionnalité.

Les systèmes d’infodivertissement repensés du Teslas sont alimentés par un GPU Navi 23, que l’on trouve dans la Radeon RX 6650 XT et d’autres cartes AMD, dont on dit qu’il comporte 28 unités de calcul cadencées jusqu’à 2,8 GHz. Un démontage a confirmé qu’il dispose également d’un processeur quad-core Ryzen Embedded, probablement un modèle Zen +.