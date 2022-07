Une diapositive divulguée indique que tous les GPU Intel Arc Alchemist coûteront moins de 400 $

Récapitulatif : Intel tease enfin ses GPU Arc Alchemist tant attendus et semble être sur le point de les sortir. La plupart de leurs spécifications ont été divulguées il y a des mois, voire des années, laissant les prix comme le plus grand mystère.

Wccftech a fourni une diapositive (ci-dessous) qui brosse un tableau approximatif des prix, de la consommation d’énergie et de la capacité de mémoire d’Alchemist. Il aurait fait partie d’une présentation créée par Intel pour ses partenaires à Taiwan. Il est assez officiel et contient également des informations raisonnables, mais il ne provient pas d’une source fiable, alors traitez-le avec le scepticisme approprié.

L’équipe d’Intel a rejoint Linus Tech Tips en direct la semaine dernière pour annoncer le troisième membre de la série Alchemist, le vaisseau amiral A770. Ils étaient discrets mais ont promis de divulguer plus de détails, y compris le prix, dans une prochaine vidéo. D’après la diapositive, ils diront que cela coûte entre 350 $ et 390 $; légèrement inférieur au PDSF de 399 $ de la GeForce RTX 3060 Ti et de la Radeon RX 6600 XT.

Dans ses propres vidéos YouTube, Intel a parlé de l’avant-dernier produit phare, l’A750. Il est au niveau des 330 $ RTX 3060 et RX 6600 (non-XT) sur le graphique de la diapositive et les surpasse apparemment, ce qui est une bonne chose. Une centaine de dollars plus bas se trouve l’A580, apparemment positionné pour concurrencer le RTX 3050 à la frontière entre les segments de marché d’entrée de gamme et de milieu de gamme.

Intel tease également subtilement les performances de l’A380 depuis quelques semaines, ce qui est un peu étrange étant donné qu’il est déjà sorti en Chine et testé. Selon ces critiques étrangères, il est légèrement plus rapide que le RX 6500 XT (horriblement cher) à 200 $. En Chine, il se vend moins de 150 $ et c’est là qu’il se retrouve également sur le graphique de la diapositive.

À la base de la pile de produits, l’A310 occupe le petit prix d’environ 100 $. Cela n’a pas beaucoup de sens en tant que produit, étant donné qu’il consomme beaucoup d’énergie (relativement) et ne peut pas être beaucoup plus rapide que les alternatives intégrées, mais la plupart du petit marché de 100 $ et moins est de toute façon des OEM.

Il est trop tôt pour dire si les prix d’Intel seront compétitifs, mais il cible au moins les bons prix dans ce que je décrirais comme un scénario réaliste. Arc Alchemist pourrait se comparer favorablement aux GPU actuellement sur le marché, mais notez qu’ils ont déjà quelques années. AMD et Nvidia sont tous deux connus pour avoir de nouvelles générations en préparation qui pourraient donner du fil à retordre à Alchemist.

