Utiliser Spotify sur votre Apple Watch : 3 façons

Pendant longtemps, Spotify sur l’Apple Watch n’était qu’une télécommande pour d’autres appareils. C’est toujours possible, mais vous pouvez depuis longtemps diffuser des chansons directement de la montre vers vos écouteurs Bluetooth – ou d’autres haut-parleurs – en déplacement, comme à la maison. Nous allons vous montrer comment :

L’Apple Watch comme télécommande

Si Spotify s’exécute sur votre iPhone, vous pouvez utiliser votre Apple Watch comme télécommande intelligente. Pour ce faire, appuyez sur l’icône en haut du cadran de la montre, qui n’apparaît que lorsque la musique de Spotify est en cours de lecture sur votre iPhone.

Appuyez pour ouvrir l’application Spotify. La première chose que vous voyez ici est le panneau de contrôle. Vous pouvez mettre la musique en pause et passer à la piste suivante ou précédente. Vous pouvez également ajouter des chansons à votre bibliothèque.

L’icône en bas à droite vous indique sur quel appareil Spotify diffuse actuellement de la musique ou des podcasts. Dans ce cas, l’iPhone. Si vous glissez vers la droite, vous pouvez voir vos listes de lecture récentes, votre bibliothèque et vos chansons ou podcasts téléchargés. Avec un balayage vers la gauche depuis le panneau de contrôle, vous pouvez voir la liste de lecture actuelle. Vous pouvez régler le volume avec la couronne numérique.

Pourquoi devriez-vous réellement utiliser la fonction de télécommande alors que vous pouvez également diffuser les chansons directement sur un autre appareil via Bluetooth ? Spotify peut basculer vers plusieurs appareils, y compris un haut-parleur vocal ou un système de divertissement à domicile. Imaginez que vous organisez une fête à la maison et que vous voulez faire du DJ. Avec votre montre, vous pouvez facilement passer d’une chanson à l’autre sur votre liste de lecture pendant que Spotify diffuse la musique sur votre système. Vous n’avez pas toujours besoin d’être à portée du système ou même connecté via Bluetooth.

L’Apple Watch en tant que joueur

Mais votre Apple Watch n’est pas qu’une simple télécommande. Vous pouvez l’utiliser comme un véritable lecteur Spotify. Pour ce faire, appuyez sur le symbole vert en bas à droite de votre Apple Watch et sélectionnez votre Apple Watch comme lecteur dans la liste des appareils. Ensuite, vous choisissez l’appareil sur lequel vous souhaitez lire les chansons.

Dans mon cas, j’ai le choix entre deux écouteurs Bluetooth. Mais vous pouvez également choisir des haut-parleurs Bluetooth comme périphérique de sortie. J’ai déjà couplé tous les appareils avec mon Apple Watch. Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est très simple :

Jumeler Apple Watch avec des appareils Bluetooth

Pour coupler des écouteurs ou des haut-parleurs avec votre Apple Watch, ouvrez l’application Spotify sur votre montre et appuyez sur Connecter l’appareil. Bien sûr, vous devez également mettre l’autre appareil en mode appairage, il apparaîtra alors dans la liste sur votre Apple Watch. Une fois jumelé, vous pouvez ensuite utiliser votre Apple Watch pour écouter Spotify via les écouteurs ou les haut-parleurs connectés.

Avec un abonnement, vous pouvez également vous déconnecter

Si vous souhaitez le faire sans connexion WiFi, vous avez besoin d’un abonnement premium payant de Spotify. Par exemple, si vous ne voulez pas emporter votre iPhone avec vous lorsque vous faites du jogging et que vous n’avez pas de modèle mobile avec une puce mobile. Il n’y a pas de WiFi dans la forêt.

Ouvrir les téléchargements sur Apple Watch Et choisissez

Mais avec un abonnement premium, vous pouvez télécharger des listes de lecture et des chansons sur votre montre et les lire directement depuis celle-ci sans connexion Internet.

Pour ce faire, ouvrez l’application Spotify sur votre iPhone, sélectionnez l’une de vos listes de lecture et appuyez sur les trois points. Ici, vous pouvez ensuite télécharger la liste de lecture complète sur votre iPhone et/ou votre Apple Watch pour une écoute hors ligne. Cela fonctionne également avec les podcasts.

Les podcasts peuvent également être chargés sur l’Apple Watch

Comment utilisez-vous votre Apple Watch ?

Vous utilisez principalement votre Apple Watch comme télécommande pour Spotify sur votre iPhone ? Ou téléchargez-vous de la musique et des podcasts pour les écouter hors ligne ? Dites le nous dans les commentaires!