Cette caméra de surveillance se visse comme une ampoule et c’est cool

Vous avez sûrement déjà vu une nouvelle invention, et dès que vous voyez comment cela fonctionne, vous avez commencé à vous demander pourquoi quelqu’un n’y avait pas pensé avant. Eh bien, le produit dont nous allons parler dans cet article nous a laissé le même doute dans la tête. Surveiller notre maison avec notre propre installation de caméras de sécurité et d’alarmes devient moins cher et plus facile. Cependant, la caméra Camwon le rend encore plus facile, car elle est installée comme s’il s’agissait d’une ampoule normale.

Quelqu’un a allumé l’ampoule … littéralement

Il existe de nombreuses caméras sur le marché qui nous permettent des milliers de choses, comme vérifier si notre bébé pleure, si le chat détruit le canapé pendant notre absence ou même garder un œil sur quelqu’un qui se faufile dans la maison. Les fabricants rendent les caméras plus faciles à installer et avec de plus grandes capacités intelligentes. Cependant, la marque chinoise Camwon a décidé de révolutionner la manière d’installer les caméras elles-mêmes, en équipant leur modèle d’une douille E27.

Lorsque nous achetons une caméra de surveillance, elle fonctionne généralement avec une prise traditionnelle, avec une connexion directe au courant électrique, avec des piles ou avec un PoE (Power over Ethernet). Cependant, il est étrange que personne n’ait jamais pensé à monter une caméra directement sur la douille dans laquelle nous montons les ampoules. C’est la grande attraction de la caméra Wi-Fi Camwon E27 Bulb. Une caméra de sécurité que nous pouvons placer directement sur n’importe quel fil que nous avons au plafond.

Quelles sont les fonctionnalités de la caméra ?

La caméra Wi-Fi Camwon E27 Bulb dispose d’un capteur capable d’enregistrer en résolution Full HD. Il fonctionne avec les réseaux Wi-Fi 2,4 GHz et possède ses propres LED autour de l’objectif pour éclairer la pièce que nous surveillons lorsqu’il n’y a pas assez de lumière avec de la lumière blanche et de la lumière infrarouge.

Concernant le mouvement, cette caméra qui rêvait d’être une ampoule a des fonctions ‘Pan & Tilt’, ce qui indique qu’elle peut pivoter complètement horizontalement et aussi s’incliner un peu dans l’angle vertical afin que nous puissions explorer tous les coins de la pièce. La caméra dispose également de capteurs de détection que nous configurerons pour nous envoyer une alerte en cas de détection d’un intrus, comme nous l’avons déjà vu dans de nombreuses autres caméras de sécurité pour maisons intelligentes.

La caméra peut être visualisée à distance avec l’application Tuya Smart et Yi Iot. Pendant la visualisation, nous pouvons également communiquer avec la pièce de manière bidirectionnelle, car la caméra dispose de microphones et de haut-parleurs. De plus, une microSD peut être placée pour stocker les enregistrements au cas où nous aurions besoin de les consulter à un moment donné.

La solution ultime ?

La caméra Wi-Fi Camwon E27 Bulb a apporté une idée nouvelle et très intéressante. Cependant, ce ne sera qu’un produit à envisager pour une surveillance très « restez à la maison ». Si on y réfléchit froidement, on n’a peut-être jamais vu un tel produit car il serait très facile pour des voleurs de déconnecter la caméra. Cependant, si notre intention est de surveiller nos enfants ou même nos animaux de compagnie, cette caméra de sécurité nous facilitera la tâche.