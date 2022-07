LEGO ne veut toujours pas sortir un set Legend of Zelda

LEGO Ideas est la plate-forme que la société danoise doit recevoir de nouveaux projets de fans de ces jeux de tuiles et, comme d’habitude, tous les quelques mois, toutes ces propositions passent par le filtre de la popularité de ceux qui sont abonnés et, par conséquent, elles reçoivent tacitement approbation pour transformer cette suggestion en un pack qui peut arriver dans les stores.

Zelda transformé en puces

Grâce à ces idées LEGO, des décors sont arrivés qu’il aurait autrement été impossible de voir la lumière du jour, comme le manoir de Home Alone, le célèbre film des années 90 ou le tableau de La nuit étoilée de Vincent Van Gogh, ainsi que la réplique de la guitare Fender Stratocaster. Comment participer à ces votes ? Il vous suffit de vous inscrire à leur newsletter, vous recevrez des e-mails périodiques avec chaque nouveau projet proposé et votez pour ceux que vous aimez le plus.

Si l’un de ces ensembles proposés dépasse 10 000 votes, il est automatiquement évalué par un panel d’experts de l’entreprise, qui seront les seuls chargés de lui donner l’approbation (ou non) et de garantir sa viabilité à atterrir dans les stores. .. chose qui ne semble pas se passer de près avec les protagonistes de The Legend of Zelda.

Comme vous pouvez le voir sur les images jointes à cet article, un utilisateur a travaillé avec ses propres pièces LEGO sur un ensemble complet basé sur la franchise Nintendo composé du château d’Hyrule (à l’image et à la ressemblance de celui que nous avons vu dans The Legend of Zelda Breath of the Wild) ainsi que des miniatures de Link, la princesse, le parapente et le cycle maître qui accompagnaient l’un des derniers DLC.

J’ai raté la coupe… encore

En tout cas, il semble que la relation entre The Legend of Zelda et LEGO n’en soit pas précisément une d’amour car ce n’est pas la première fois qu’un ensemble inspiré des aventures de Link n’est pas retenu. Il y a quelques années, une autre reconstitution du château d’Hyrule était restée dans les limbes, mais cette fois basée sur les jeux Nintendo 64. Donc, si vous êtes un fan inconditionnel de la saga, il est temps d’attendre que notre héros ait le même privilège que Mario, qui ces derniers temps a joué dans toute une série de décors inspirés de ses plates-formes.

Là aussi, on pourrait trouver des explications à ce qui s’est passé avec ces rejets automatiques des sets Zelda, dans les droits que LEGO devrait payer à Nintendo pour mettre sur le marché des produits sous licence. Même dans le contrôle qualité lui-même, que les Japonais ne laissent pas au hasard et ont plus que montré qu’ils se soucient bien plus que le fonctionnement économique lui-même.

Pour cette raison, nous doutons fortement qu’un ensemble conçu par l’utilisateur finisse par être commercialisé avec la bénédiction de Nintendo, sachant comment ils le dépensent pour contrôler tout ce qu’ils font. Donc la même chose, au lieu de penser que tout est de la faute de LEGO, pourquoi ne pas penser que ce sont les Japonais qui veulent gérer comment Link et Zelda vont se transformer en petits jetons ?

La seule chose certaine, c’est qu’à ce jour, Zelda n’a toujours pas son set LEGO (mérité).