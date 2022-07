Pourquoi le logo Snapchat est-il un fantôme ?

De tous les réseaux sociaux que nous utilisons au quotidien, c’est probablement celui qui a le moins de popularité, ainsi que d’utilisateurs actifs, mais grâce à lui, nous avons un contenu extraordinairement innovant et amusant que ses concurrents n’ont pas eu le moindre problème de copie. C’est le cas de ces histoires qui sont devenues si célèbres ces dernières années et qui sont pratiquement présentes, d’une manière ou d’une autre, sur Instagram, WhatsApp, Facebook, etc.

D’un fantôme à l’autre

Vous pensez peut-être que quel genre de vidéo est celle que nous vous avons laissée juste ci-dessus, mais c’est une curiosité que l’on peut trouver sur la chaîne officielle du réseau social sur YouTube, publiée quatre ans après la première de Snapchat et qui nous montre son créateur racontant les vertus que nous allons trouver dans l’application officielle du service. Il s’appelle Evan Spiegel, il est toujours le PDG de l’entreprise et il a beaucoup à dire dans l’histoire que nous allons vous raconter.

Et c’est que l’une des choses qui attire le plus l’attention de Snapchat est, précisément, son icône. L’image que nous voyons pour la première fois en entrant dans l’App Store ou le Google Play Store lorsque nous téléchargeons l’application. Un fantôme? Parce que? Quelle raison y a-t-il de ne pas utiliser un appareil photo comme Instagram ou tout autre élément qui dénote une connexion avec les autres, une communauté, une conversation, un contenu, etc. ?

La première chose à dire est que l’icône de Snapchat est un fantôme car Evan Spiegel a eu l’idée d’en dessiner une sur une feuille de papier et de la laisser telle quelle, elle est donc devenue une partie de l’image de marque du réseau social. D’où sa simplicité, sans détails ni ornements qui pourraient interférer avec l’idée principale de nous faire voir que cette forme a à voir avec un fantôme. C’est fait.

En tout cas, malgré la simplicité qui se dégage de ce dessin du fantôme, il semble qu’il ait été inspiré par l’apparition (comme le PDG de Snapchat lui-même l’a avoué dans une interview sur Business Insider) du rappeur Ghostface Killah qui, à l’époque, était un membre renommé du gang Wu-Tang Clan. Mais il y a un détail important dans cette histoire et c’est que ce fantôme, au départ, n’était pas destiné à faire partie de l’image de marque de Snapchat.

Avant d’avoir un autre projet

En effet, Snapchat n’était pas le projet pour lequel Evan Spiegel voulait utiliser le fantôme lorsqu’il a pris un stylo et du papier. La destination était Picaboo, que nous pouvons considérer comme le prédécesseur du réseau social que nous avons aujourd’hui et qui aurait fonctionné de manière très similaire. Vous savez, nous publions des contenus qui disparaissent dès qu’ils sont vus, d’où l’idée que le PDG de l’entreprise a voulu véhiculer à propos d’une communauté qui envoie et reçoit des messages fantômes. Et puisque Picaboo n’y est pas parvenu, c’est Snapchat qui a obtenu l’ectoplasme (dans le vocabulaire de Ghostbusters).

En tout cas, le logo est passé par différentes phases : une première avec la forme du fantôme, deux yeux et un sourire moqueur ? qui a duré jusqu’en 2013 et, cette année-là, une élimination de tous les éléments intérieurs qui ne laissaient que le contour comme forme valable qui représenterait le réseau social. La dernière de ces modifications arriverait en 2019 et uniquement pour rendre plus visible le bord extérieur du dessin créé par le PDG de Snapchat.