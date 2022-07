« Windows 12 » arrivera en 2024 : c’est le plan de Microsoft

Microsoft semble prendre une nouvelle direction en matière de développement Windows. Selon Zac Bowden pour Windows Central, ceux de Redmond sortiront une nouvelle version de Windows tous les 3 ans, la prochaine étant prévue pour le dernier trimestre 2024 (et pourrait bien être baptisée « Windows 12 »).

Un nouveau Windows tous les 3 ans. Windows 12 en 2024 ?

Il y a tout juste un an, avec la sortie de Windows 11, Microsoft annonçait une Planification d’une mise à jour annuelle majeure, mettant fin à la politique problématique de deux mises à jour par an publiées avec Windows 10.

Peu de temps après, le géant nord-américain revient pour montrer sa fameuse indécision. La nouvelle politique de mise à jour consistera en une nouvelle version de Windows tous les 3 ans. Ceci, pour des raisons pratiques, implique l’annulation de la mise à jour de Windows 11 prévue pour 2023 et dont le nom de code était Vallée du Soleil 3.

« Moments » : les nouveautés qui nous accompagneront chaque année

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Selon Bowden, cette nouvelle stratégie indique que Microsoft publiera trois ou quatre « mises à jour » par an pendant ces périodes de trois ans au cours desquelles, en plus de corriger des bugs, il intégrera de nouvelles fonctionnalités déjà suffisamment testées. Microsoft utilise en interne le nom « Moments » pour décrire ces versions de fonctionnalités.

Windows 11 22H2 (Vallée du soleil 2) est un cas particulier. Windows 11 est sorti un peu à la hâte il y a près d’un an et cela a inévitablement entraîné certains problèmes. Cette nouvelle mise à jour sera pré-installée par tous les constructeurs jusqu’à l’arrivée de la prochaine version de Windows en 2024.

Nous croyons que cette nouvelle stratégie est un succès. 3 ans suffisent pour justifier le passage à « Windows 12 » et en attendant nous aurons un système d’exploitation stable qui recevra des fonctionnalités lorsqu’elles seront prêtes, sans la pression d’un quelconque délai de mise à jour comme c’était le cas jusqu’à présent.

Nous ne savons toujours pas en quoi consistera la mise à jour 2024. Selon Bowden, elle est encore dans une phase préliminaire et on ne sait pas ce qui en fera partie. Une chose est claire : cela fait déjà un an depuis la sortie de Windows 11, donc Microsoft n’en a que deux pour s’y préparer. J’espère qu’ils nous surprendront.