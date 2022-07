L’application Appareil photo est repensée pour Windows 11

Windows 11 est sorti il ​​y a 9 mois et, depuis, Microsoft met à jour la grande majorité des applications système pour l’adapter à ses nouvelles lignes de conception. L’une des applications qui était restée totalement inchangée jusqu’à présent était l’appareil photo… jusqu’à présent.

L’application Appareil photo est compatible avec Windows 11

L’application Appareil photo atteint la version 2022.2206.2.0 dans le canal de développement Windows Insider pour s’adapter au nouveau design de Windows 11. Comme nous pouvons le voir sur l’image, l’application utilise désormais l’effet Mica en arrière-plan et dispose d’une nouvelle iconographie.

De plus, comme détaillé par Microsoft dans son blog, désormais l’application Appareil photo inclura également un lecteur de code-barres et de code QR.

Le lecteur multimédia vous permet désormais d’extraire des CD

Le nouveau Multimedia Player ne veut pas non plus être en reste et Microsoft continue de travailler pour en faire une application de plus en plus complète. A cette occasion, avec la version 11.2206.30.0, Multimedia Player se dote d’une fonction très demandée par les utilisateurs : la possibilité de ripper des CD. Pour le moment, les formats inclus sont AAC, WMA, FLAC et ALAC.

Films et TV compatibles avec Arm64

Microsoft a également commencé à déployer la version 10.22061 de l’application Movies & TV pour Dev Channel Insiders. Cette mise à jour inclut deux nouvelles fonctionnalités :