Panasonic va construire une énorme usine de batteries EV de 4 milliards de dollars au Kansas

Tourné vers l’avenir : Les véhicules électriques continuent de gagner en popularité d’année en année – c’est une industrie à croissance rapide dont de nombreuses entreprises technologiques cherchent à s’emparer, et Panasonic n’est pas différent. Le conglomérat japonais vient d’annoncer son intention de construire une énorme usine de batteries de véhicules électriques au Kansas. Cette usine sera chargée de fournir aux voitures Tesla des batteries de grande capacité.

L’usine créera jusqu’à 8 000 nouveaux emplois dans l’État, selon la gouverneure Laura Kelly. 4 000 de ces emplois proviendront directement de l’usine, tandis que Kelly s’attend à ce que 4 000 autres soient créés par « les fournisseurs et les entreprises communautaires ». Ces emplois seront soutenus par un énorme investissement de 4 milliards de dollars de Panasonic dans la construction et la poursuite des opérations de l’usine.

Selon Nikkei Asia, Panasonic a choisi le Kansas comme site d’usine en raison du « traitement fiscal favorable » de l’État pour les entreprises et de la distance relativement courte qui le sépare du Texas – l’emplacement du siège mondial actuel de Tesla ; une Gigafactory tentaculaire de 2 500 acres.

Nous ne savons pas quels modèles de véhicules Tesla bénéficieront le plus de la nouvelle usine de Panasonic. Cependant, étant donné que la Gigafactory du Texas est principalement responsable de la production du modèle Y et de la future production de Cybertruck, les deux voitures semblent être de solides prétendantes.

« En tant que plus grand investissement privé de l’histoire du Kansas et l’une des plus grandes usines de fabrication de batteries pour véhicules électriques de ce type dans le pays, ce projet transformera l’économie de notre État », a déclaré le gouverneur Kelly dans un communiqué. « Gagner ce projet montre que le Kansas a ce qu’il faut pour être compétitif à l’échelle mondiale – et que notre climat favorable aux affaires est le moteur de l’innovation technologique nécessaire pour parvenir à un avenir plus prospère et durable. »

C’est en effet une grande victoire pour Kansas et qui n’a pas été obtenue au hasard. Grâce à la législation « APEX » de l’État (adoptée en février), le Kansas pourrait attirer l’intérêt de Panasonic à un niveau que les États concurrents ne pourraient tout simplement pas. La loi APEX – « Attracting Powerful Economic Expansion » – offre aux entreprises éligibles des crédits d’impôt remboursables, des remises partielles sur les salaires jusqu’à 10 ans, le remboursement de la formation, le remboursement de la réinstallation et même une exonération complète de la taxe de vente pour les coûts initiaux des matériaux d’usine pendant la construction. .

Ces avantages ne s’appliquent qu’à une entreprise par an jusqu’à sa fin en 2023, ce qui indique que seules deux entreprises peuvent éventuellement bénéficier de ces avantages. Panasonic occupe déjà le créneau 2022, mais 2023 est actuellement ouvert.

Crédit d’en-tête : Nikkei Asia