Les jeunes utilisent le moteur de recherche TikTok et Instagram au lieu de Google

Beaucoup de texte : les plus jeunes passent déjà de la recherche sur Google

TikTok est un concurrent difficile pour Instagram, et même une alternative qui ronge de plus en plus de terrain sur YouTube. Il y a quelques mois, les premières statistiques ont commencé à être vues qui assuraient que le réseau social chinois commençait à se gélifier avec un public de plus en plus adulte, ce qui était inquiétant pour une entreprise leader dans son secteur comme YouTube. Cependant, ceux de Mountain View ne s’attendaient certainement pas à ce que ce réseau social puisse également mettre fin à son règne de plus de 20 ans sur le marché des moteurs de recherche.

Selon les données internes de Google révélées à TechCrunch, près de 40 % de la génération Z préfèrent rechercher TikTok et Instagram plutôt que Google Search et Maps. A priori, cette manœuvre pourrait être dénuée de sens, mais gardez à l’esprit que TikTok offre des fonctionnalités plus nombreuses et meilleures, de sorte que les utilisateurs habitués à cette plateforme se sentent plus à l’aise de l’utiliser que de la laisser rechercher Google , où ils ne verront que des résultats textuels très peu attrayants .

Prabhakar Raghavan, vice-président senior de Google, a commenté avec inquiétude que 4 jeunes sur 10 n’utilisent pas Google lorsqu’ils sont dans une ville et partent à la recherche d’un restaurant. Un utilisateur moyen ferait d’abord une recherche sur Google, puis entrerait Maps, TripAdvisor ou tout autre résultat qui pourrait être utile pour découvrir un endroit où manger ou savoir à l’avance le type de service qui va être trouvé. Apparemment, la génération Z préfère rester sur TikTok ou Instagram pour faire ce type de recherche.

Un nouveau défi pour les chercheurs à vie ?

Nous avons vu comment TikTok a bouleversé les plans d’Instagram. Mais ce que nous n’aurions jamais imaginé, c’est que Google finirait également par s’inquiéter de cette nouvelle concurrence, car apparemment, ce sont des services totalement différents. Ce n’est pas seulement une menace pour le moteur de recherche, mais pour l’ensemble de l’entreprise. Des services comme Ads ou Adsense dépendent entièrement du moteur de recherche Google. Une réduction du pourcentage de recherches sur Google pourrait faire chuter tout l’investissement réalisé dans cette entreprise. Et plus encore, étant donné que TikTok a déjà son propre système de publicité.

Apparemment, Google s’emploie déjà à rendre à nouveau son moteur de recherche attractif pour les jeunes. Ces changements semblent être une évolution de ce que nous connaissons déjà avec Google Lens. Ceux de Mountain View pensent donner un coup de frais au moteur de recherche en utilisant également la réalité augmentée si présente dans d’autres projets d’Alphabet. Cependant, récupérer l’attractivité du moteur de recherche Google ne sera pas si simple. S’il y a une raison pour laquelle cette société a pratiquement le monopole des moteurs de recherche, c’est à cause de sa puissance et de sa capacité à résoudre les problèmes de ses utilisateurs. Si TikTok – beaucoup plus visuel et simple d’utilisation – parvient au même but, le moteur de recherche le plus célèbre au monde va commencer à avoir des ennuis pour la première fois de son histoire.