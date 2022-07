L’extraction de CD native revient à Windows 11 dans la dernière version d’Insider

En bref : Vous souvenez-vous d’avoir extrait des CD pour enregistrer vos morceaux préférés, créer une bibliothèque personnelle ou graver votre sélection sur un nouveau CD ? La dernière fois, c’était peut-être il y a dix ans. Néanmoins, la possibilité de le faire reviendra bientôt à Windows 11 avec son lecteur multimédia par défaut, ainsi qu’une application Appareil photo et une expérience de widget améliorées.

Microsoft continue d’ajouter des fonctionnalités manquantes à Windows 11 et devra le faire pendant un certain temps s’il souhaite que davantage d’utilisateurs de Windows 10 passent au dernier système d’exploitation. Bien que la dernière mise à jour de Windows Insider de l’entreprise ne mette pas exactement le feu au monde, comme rendre le menu Démarrer plus configurable ou ramener la fonctionnalité de glisser-déposer de base dans la barre des tâches, les améliorations apportées aux applications natives du système d’exploitation sont toujours un ajout bienvenu qui font c’est globalement plus utile.

Outre les nouveaux badges de notification dans les widgets et des dizaines de correctifs, la dernière version d’Insider comprend également une application Appareil photo remaniée qui peut désormais lire les codes QR et les codes-barres, ainsi que la possibilité d’extraire des CD avec le lecteur multimédia par défaut.

Ayant reçu la prise en charge de la lecture de CD plus tôt cette année, la nouvelle fonctionnalité de Media Player permet aux utilisateurs d’extraire des CD au format WMA, FLAC, ALAC ou AAC, ce dernier étant le paramètre par défaut. De plus, Microsoft indique que le lecteur multimédia sera désormais utilisé pour la lecture vidéo locale, au lieu de l’application Films et TV.

En ce qui concerne les autres mises à jour de cette version d’Insider, Microsoft semble tester plusieurs mises en page pour la recherche dans la barre des tâches. La société note que certains appareils bénéficieront d’un traitement visuel différent pour cette fonctionnalité, y compris deux variantes de zone de recherche de saisie de texte ouverte et une troisième apparence d’icône uniquement pour un look minimaliste qui ajoute un autre clic à l’expérience de recherche.