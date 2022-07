Netflix va renforcer ses publicités vidéo grâce à Microsoft

La société de logiciels classique appelée Microsoft est morte. Nous sommes maintenant présents devant un conglomérat capable d’offrir pratiquement n’importe quel service et de rivaliser avec les meilleurs. Netflix, le géant du streaming, flirte depuis quelques temps avec la possibilité de proposer un abonnement moins cher avec de la publicité. C’est là que Microsoft interviendrait.

Netflix et Microsoft s’associent pour proposer une plateforme publicitaire vidéo

Ces derniers mois, le géant du streaming Netflix a rendu publique son intention d’évoluer vers une offre basée sur la publicité plus abordable alors qu’il fait face à une concurrence féroce sur le marché de la télévision par abonnement. Pour ce faire, Netflix a décidé de s’associer à Microsoft en tant que partenaire exclusif pour desservir son infrastructure publicitaire, dans une annonce rendue publique hier.

« En avril, nous avons annoncé que nous allions introduire un nouveau plan d’abonnement financé par la publicité à un prix inférieur pour les consommateurs, en plus de nos plans de base, standard et premium actuels sans publicité. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que nous avons sélectionné Microsoft comme notre partenaire commercial et technologique mondial en matière de publicité. »

Microsoft a la capacité éprouvée de prendre en charge tous nos besoins publicitaires alors que nous travaillons ensemble pour créer une nouvelle offre financée par la publicité. Et plus important encore, Microsoft a offert la flexibilité d’innover au fil du temps à la fois dans la technologie et les ventes, ainsi qu’une solide protection de la vie privée pour nos membres. »

Il est intéressant de voir à quel point Netflix et Microsoft ont mis en avant la confidentialité comme facteur déterminant de ce partenariat dans leurs publicités respectives. Les entreprises basées sur la publicité telles que Facebook et Google sont confrontées à une surveillance réglementaire croissante aux États-Unis et dans l’Union européenne en raison de problèmes de confidentialité et d’autopromotion.

La publicité est désormais un pilier pour Microsoft

Microsoft possède sa propre activité publicitaire importante qui s’est développée ces dernières années, atteignant 10 milliards de dollars de revenus jusqu’à l’exercice 21, tout en acquérant la plate-forme publicitaire Xandr d’AT&T en décembre dernier. Microsoft a un long chemin à parcourir pour rattraper des entreprises comme Google, qui l’année dernière a rapporté 147 milliards de dollars rien qu’en publicité. Cependant, cette dernière décision est un autre indicateur du sérieux avec lequel Microsoft entre sur ce marché. Alors qu’il continue de développer des plates-formes telles que Xbox, LinkedIn, Windows App Store et Bing, qui ont toutes leur propre potentiel publicitaire intégré.

Microsoft semble essayer de se différencier. Mettre l’accent sur les aspects de confidentialité de votre activité publicitaire. Avant qu’il y ait des mouvements réglementaires probables sur les principaux marchés. Reste à savoir s’il pourra réellement concurrencer les grands acteurs du secteur. Mais ce dernier partenariat avec Netflix ne nuira sûrement pas à ses chances.