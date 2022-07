Elon Musk et Donald Trump se disputent l’accord sur Twitter et les limites d’âge présidentielles

En un mot : non seulement Elon Musk fait face à un procès de Twitter qui pourrait le contraindre à acheter la plateforme, mais il est également engagé dans une guerre des mots avec Donald Trump. Le patron de Tesla a tweeté que Trump devrait « raccrocher son chapeau » et qu’il est trop vieux pour se présenter à nouveau aux élections en 2024. Une réponse à l’ancien président qualifiant Musk d ‘ »artiste taureaux ** t » qui l’aurait « supplié » pour le gouvernement subventions.

Trump a commencé la prise de bec samedi lors d’un rassemblement électoral lorsqu’il a qualifié Musk d’artiste BS pour avoir affirmé qu’il n’avait jamais voté républicain avant juin. « Il m’a dit qu’il avait voté pour moi », a déclaré Trump. Il a également qualifié le contrat d’acquisition de Twitter de « pourri ».

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’Elon Musk « ne va pas acheter Twitter et c’est un artiste de conneries ».pic.twitter.com/vscrRYTBql — Watcher.Guru (@WatcherGuru) 10 juillet 2022

Le même jour, nous avons appris que Twitter poursuivait Musk pour s’être retiré de l’accord, l’homme le plus riche du monde a répondu à Trump. « Je ne déteste pas cet homme, mais il est temps pour Trump de raccrocher son chapeau et de naviguer vers le coucher du soleil », a tweeté Musk.

« De plus, je pense que l’âge maximum légal pour le début du mandat présidentiel devrait être de 69 ans », a ajouté Musk. Si Trump se présente, il aurait 78 ans au moment de l’élection et, s’il gagne, 82 ans à la fin de son deuxième mandat en tant que président.

Trump a poursuivi la tirade sur sa propre application de médias sociaux, Truth Social. « Quand Elon Musk est venu à la Maison Blanche pour me demander de l’aide sur tous ses nombreux projets subventionnés, qu’il s’agisse de voitures électriques qui ne roulent pas assez longtemps, de voitures sans conducteur qui s’écrasent ou de fusées vers nulle part, sans quelles subventions il serait sans valeur et dites-moi comment il était un grand fan de Trump et républicain, j’aurais pu dire « mets-toi à genoux et supplie » et il l’aurait fait », a-t-il écrit.

« Maintenant, Elon devrait se concentrer sur sa sortie du gâchis de Twitter, car il pourrait devoir 44 milliards de dollars pour quelque chose qui ne vaut peut-être rien », a poursuivi le message de Trump. « Aussi, beaucoup de concurrence pour les voitures électriques ! »

Musk a répondu avec un tweet qui disait « Lmaooo » avec un GIF du mème du « vieil homme crie au nuage » de Grampa Simpson.

Les deux hommes se sont affrontés auparavant; Musk avait précédemment déclaré qu’il envisageait de soutenir le gouverneur de Floride Ron DeSantis en tant que candidat républicain à la prochaine élection présidentielle, et il s’est retiré du Forum consultatif présidentiel en 2017 pour protester contre la décision de Trump de se retirer de l’accord de Paris. Cependant, Musk a déclaré qu’il autoriserait Trump à revenir sur Twitter s’il prenait le relais, renversant le suspension définitive rendu l’an dernier.