Filezilla Est Un Outil Sftp Simple Mais Puissant

FileZilla est un client FTP petit mais puissant avec de nombreuses fonctionnalités. il comprend un gestionnaire de site pour stocker tous vos détails de connexion et vos identifiants ainsi qu’une interface de style explorateur qui affiche les dossiers locaux et distants et peut être personnalisée indépendamment.

Le programme prend en charge les pare-feux et les connexions proxy ainsi que la sécurité SSL et Kerberos GSS.

Les fonctionnalités supplémentaires incluent le maintien en vie, le transfert automatique ascii/binaire et plus encore. Un bon programme pour les débutants et les utilisateurs avancés.

Fonctionnalités

Possibilité de reprendre les Uploads/Downloads (si le serveur le prend en charge)

Commandes personnalisées

Gestionnaire de site avec dossiers

Système Keep Alive

Timeout detection

Prise en charge du pare-feu

Prise en charge des proxys SOCKS4/5 et HTTP1.1

Connexions sécurisées SSL

Prise en charge SFTP

File d’attente de chargement/téléchargement

Glisser-déposer

Prise en charge multilingue

Authentification et cryptage GSS avec Kerberos

Vous pouvez télécharger le code source de Filezilla ici.

Quoi de neuf

Corrections de bugs et modifications mineures :