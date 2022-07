WhatsApp Beta vous permet désormais de répondre aux messages à partir des notifications

WhatsApp Beta (UWP) est l’une des meilleures applications natives de Windows 11 aujourd’hui. Sa faible consommation de ressources, son design moderne et son bon rythme de développement nous séduisent complètement. Cette semaine, l’application a été mise à jour vers la version 2.2227.2.0 avec deux nouveautés intéressantes : la possibilité de répondre aux messages des notifications et une nouvelle visionneuse d’images.

WhatsApp Beta proche de la perfection

La visionneuse d’images de WhatsApp Beta est restée en grande partie inchangée depuis le début du développement de l’application. Peut-être étions-nous confrontés à l’un des éléments les plus discutables de l’application, tant sur le plan esthétique que fonctionnel.

La nouvelle visionneuse d’images est plus claire et plus fonctionnelle que son prédécesseur. L’image n’apparaîtra plus « flottante » au milieu de la conversation, mais l’arrière-plan sera assombri pour nous en donner une meilleure vue. De plus, des icônes d’action ont été incorporées en haut pour marquer le message comme favori, les réactions, enregistrer l’image et l’ouvrir avec une autre application.

L’autre nouveauté de WhatsApp Beta que nous attendions depuis un certain temps : la possibilité de répondre aux messages depuis la notification elle-même. Cette possibilité est déjà présente dans un grand nombre d’applications telles que Unigram lui-même et maintenant nous pouvons également en profiter dans l’application de messagerie la plus utilisée au monde.

PS : Aucun travailleur de Microsoft n’a été exploité. Le message envoyé par notre confrère Sergio pour tester cette nouvelle fonctionnalité n’est pas un signal de détresse. Nous demandons à l’inspection du travail de comprendre le contexte de la plaisanterie.