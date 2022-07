Un camion de crème glacée pop-up vend des friandises à 10 $ en forme de Bezos, Musk, Zuckerberg et autres

Pourquoi c’est important : quel meilleur moyen de susciter l’intérêt du public pour l’inégalité croissante des richesses que de leur vendre des sucettes glacées en forme de milliardaires de la technologie par une chaude journée d’été ? C’est exactement ce qu’un groupe d’artistes a fait, et il s’avère que beaucoup de gens adorent l’idée de payer une prime pour ce privilège.

Au cours des derniers mois, nous avons vu plusieurs économistes mettre en garde contre une récession potentielle vers la fin de l’année. Alors que le monde sortait des fermetures et revenait à des activités normales en personne, les entreprises technologiques ont vu leurs actions plonger après avoir atteint des sommets records il y a un an, effaçant des centaines de milliards de leurs évaluations et entraînant des licenciements et d’autres mesures de réduction des coûts.

Pendant ce temps, les milliardaires de la technologie comme Jeff Bezos et Elon Musk paient peu ou pas d’impôts et peuvent tirer parti de milliards en actions pour faire un voyage en orbite terrestre basse et acheter des entreprises sur un coup de tête. Comme d’habitude, cela a ravivé le sentiment de « manger les riches » parmi les personnes qui luttent pour faire face à la hausse du coût de la vie et en particulier les jeunes qui sont de plus en plus frustrés par l’inégalité des richesses.

En réponse, un collectif artistique connu sous le nom de MSCHF a pris la licence créative pour offrir cinq des hommes les plus riches du monde sous forme de friandises glacées. L’expérience artistique itinérante s’appelle simplement « Eat the Rich » et offre aux clients la possibilité de consommer Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates et Jack Ma sous forme de popsicle pendant quelques jours.

Ironiquement, le privilège de « sucer Zuck », « grignoter Musk », « mordre Bezos », « engloutir Gates » ou « grignoter Jack » vous coûtera 10 $ pièce. Pourtant, lorsque les camions de crème glacée sont arrivés à New York et à Los Angeles mardi, les gens se sont précipités pour se rafraîchir avec l’une des friandises glacées coûteuses, ne serait-ce que pour quelques instants. Apparemment, les gens aiment vraiment les popsicles d’Elon Musk et de Jeff Bezos, qu’ils détestent les milliardaires ou non.