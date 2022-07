Google ralentit l’embauche alors que de plus en plus d’entreprises s’inquiètent pour l’économie

En bref : Google et Microsoft suivent les traces d’autres grandes entreprises technologiques en rationalisant leurs activités. Dans le cas de Google, il ralentira l’embauche car il semble être plus entrepreneurial. Microsoft, quant à lui, supprime des emplois, mais continuera également à embaucher du personnel dans d’autres rôles.

Insider, citant deux employés seniors de Google, rapporte que les responsables de Google ont été informés du ralentissement des embauches de l’entreprise le mois dernier. Ils ont été chargés par les dirigeants de restituer un pourcentage de leurs subventions d’effectifs pour le troisième trimestre.

Le PDG Sundar Pichai aurait envoyé un e-mail aux employés confirmant les réductions d’embauche. « Pour aller de l’avant, nous devons être plus entreprenants, travailler avec une plus grande urgence, une concentration plus précise et plus de faim que nous n’en avons montré les jours plus ensoleillés », a-t-il écrit. Google a embauché 10 000 personnes au deuxième trimestre 2022, en hausse de 17 % sur un an.

« Dans certains cas, cela indique consolider là où les investissements se chevauchent et rationaliser les processus. Dans d’autres cas, cela indique suspendre le déploiement et redéployer les ressources vers des domaines plus prioritaires », a poursuivi Pichai.

Le patron de Google a souligné une « perspective économique mondiale incertaine » pour la décision, un peu comme le « super mauvais sentiment » d’Elon Musk à propos de l’économie le mois dernier qui l’a incité à suspendre toutes les embauches de Tesla et à supprimer 10% des emplois du fabricant de véhicules électriques.

Microsoft procède également à une réorganisation. Bloomberg rapporte qu’il licencie une petite partie de ses effectifs, moins de 1% de ses 180 000 employés, dans des groupes comprenant le conseil et les solutions clients et partenaires. Les coupes couvriront des emplois du monde entier.

« Comme toutes les entreprises, nous évaluons régulièrement nos priorités commerciales et procédons à des ajustements structurels en conséquence », a déclaré Microsoft dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Cependant, la société a souligné qu’elle continuerait d’embaucher dans d’autres domaines et d’augmenter ses effectifs globaux au cours de l’année à venir. Il a également affirmé que les licenciements n’avaient pas eu lieu en raison des perspectives économiques fragiles, bien qu’il ait ralenti l’embauche dans ses groupes Windows et Office en mai.