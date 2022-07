Rien ne dévoile le téléphone à dos transparent (1)

En un mot : Le Nothing Phone (1) présente un design unique qui, espère la société, l’aidera à se démarquer des autres téléphones de milieu de gamme. L' »interface Glyph » à l’arrière s’allume lorsque vous recevez une notification, indique le niveau de la batterie pendant que le téléphone est en charge et peut servir de lumière d’appoint pour les gros plans.

Rien, la société lancée par le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, vient d’annoncer son premier smartphone, le Phone (1). Sa caractéristique principale est le design, car il a un dos en verre transparent, similaire aux écouteurs Ear (1) de la société lancés l’année dernière.

Sous le verre se trouvent des bandes lumineuses d’aspect unique qui ne sont pas seulement esthétiques, mais servent également à quelque chose. Ils peuvent agir comme une lumière de notification sophistiquée (vous pouvez attribuer chaque application ou contacter une combinaison différente), un indicateur de batterie pendant que le combiné est en charge et comme une lumière de remplissage pour les photos.

Le Phone (1) est décidément un milieu de gamme. Il est livré avec un panneau OLED de 6,55 pouces 1080 x 2400 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il dispose également d’un SoC Qualcomm Snapdragon 778G + associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le tout est alimenté par une batterie de 4500 mAh avec une charge sans fil de 15 W et une prise en charge de la charge filaire de 33 W, bien que vous deviez acheter la brique de charge séparément.

À l’arrière se trouve un appareil photo principal Sony IMX766 de 50 mégapixels avec OIS et un ultra large Samsung ISOCELL JN1 de 50 mégapixels, tandis que le vivaneau avant est un Sony IMX471 de 16 mégapixels. Les autres caractéristiques comprennent un lecteur d’empreintes digitales optique à l’écran, la prise en charge du Wi-Fi 6E et l’indice de résistance à la poussière et à l’eau IP53. Le combiné est livré avec Android 12. Rien ne promet trois ans de mises à jour majeures du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité.

Le Nothing Phone (1) sera mis en vente le 21 juillet à partir de 469 €. Il sortira sur plus de 40 marchés, dont la Chine, le Japon, l’Inde et la plupart des pays européens, bien que la société ait précédemment confirmé qu’il n’arriverait pas aux États-Unis.