Qu’est-ce que cela indique qu’un jeu est déjà Gold ?

L’industrie du jeu vidéo a son propre jargon et il est normal que peu à peu ces expressions pénètrent jusqu’à atteindre les utilisateurs eux-mêmes. Ou n’avez-vous jamais entendu dire qu’un tel jeu est en phase Beta, ou Alpha et pré-Alpha, et cela nous dit que ses développeurs sont encore en train de programmer et de changer des détails importants de son concept ? Eh bien, aujourd’hui, nous allons expliquer un autre de ces termes qui sont beaucoup utilisés : celui de ce jeu est déjà Or.

Non, il ne s’agit pas de Xbox Live Gold

En effet, bien qu’on le dise pour plaisanter, ce n’est pas un jeu qui fait partie de ceux que Microsoft offre avec son Xbox Live Gold, puisque le terme touche généralement toute l’industrie. C’est-à-dire que tous les studios de développement s’expriment de la même manière et veulent dire exactement la même chose lorsqu’ils utilisent l’expression « un tel jeu est déjà Gold ». Et que indique? Eh bien, l’un des moments de plus grande joie qu’un studio de développement puisse vivre.

En effet, la version Gold d’un jeu est celle que l’on envoie à l’usine qui produit les Blu-ray (ou DVD, CD-ROM, cartouches et cassettes à l’époque) pour les dupliquer et démarrer la production du jeu avant d’être mis en vente à la date annoncée. En d’autres termes, c’est la version définitive que nous aurons tous entre les mains lorsque nous irons au store pour acheter le jeu. Un exemple de ce moment épique et passionnant pour une étude est, par exemple, celui que Neil Druckman a annoncé sur son Twitter à l’occasion qu’Uncharted 4 était déjà Or.

Dans l’image du disque, vous pouvez voir des informations importantes, telles que le numéro de release candidate (RC) ou le numéro de série interne du jeu qui a été utilisé dans l’univers PlayStation depuis les années 90, et qui agit comme une sorte d’identifiant : SCEA_17 (Sony Computer Entertainment America), plus une date de clôture de mars 2016 (le jeu est sorti le 10 mai).

Désormais, la même chose ne se produit pas avec la distribution numérique et cette version Gold est encore anecdotique, car les délais de production sont infiniment plus courts et permettent à l’équipe de corriger d’éventuels bugs qui continuent d’exister au sein des versions Gold. D’où les correctifs du « day one » (lancement) qui sont déjà intégrés à la version que nous téléchargeons depuis la boutique numérique lorsque nous préférons ce format au format physique.

D’où vient l’expression ?

L’industrie du jeu vidéo a également adopté cette expression venue du monde de la musique où elle travaillait également sur la base de l’obtention d’un master de duplication, qui à l’époque était de l’or, d’où son origine.

Ces processus communs qui ont accompagné pendant des années les jeux vidéo et l’industrie de la musique (par exemple dans les années 80 avec les cassettes, ou déjà dans les années 90 avec les disques compacts) ont laissé l’expression qu’un projet a atteint la version Gold et, par conséquent, il est maintenant prêt à être fabriqué et produit en quantités suffisantes pour l’emporter dans les stores et que les joueurs, dans ce cas, peuvent se procurer.