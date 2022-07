Réseaux privés 5G : une nouvelle étude met en lumière les opportunités et les défis à venir

Pourquoi c’est important : demandez à toute personne intéressée par les grandes tendances technologiques pour les entreprises, et vous entendrez forcément parler des réseaux 5G privés. Alors que la 5G pour les consommateurs ne représente pas encore grand-chose, la 5G dans le monde des affaires est censée faire une grande différence. Le consensus général est que la valeur potentielle et les utilisations de la 5G dans l’entreprise sont tout à fait claires, en particulier à court terme, par rapport aux consommateurs.

Les résultats d’une étude récente qui a interrogé 400 décideurs informatiques basés aux États-Unis sur leur utilisation actuelle et/ou prévue des réseaux mobiles privés confirment ces réflexions dans une certaine mesure. Cependant, ils indiquent également clairement que les défis auxquels sont confrontées les entreprises qui déploient actuellement ou envisagent de déployer ces types de réseaux sont plus importants que beaucoup ne le pensent. En fin de compte, il semble que les opportunités et les avantages réels de la 5G privée soient beaucoup plus nuancés que beaucoup ont été amenés à le croire.

Tout d’abord, quelques bases. Les répondants à l’étude, qui a été menée en mars et avril 2022, comprenaient des personnes de moyennes entreprises (100 à 999 employés) et de grandes entreprises (1 000 employés et plus) et incluaient des entreprises qui disposaient de réseaux mobiles privés existants (11,5 % du total ) ainsi que ceux qui envisagent d’en installer un (les 88,5 % restants).

Le temps moyen prévu pour le déploiement parmi ce dernier groupe était d’environ 18 mois à partir du moment où ils ont répondu à l’enquête et, fait intéressant, la plupart prévoyaient de commencer avec un seul réseau intérieur pour un seul bâtiment. À titre de comparaison, le plus grand groupe de réseaux mobiles privés existants, 39 %, étaient également des réseaux intérieurs à un seul bâtiment, tandis que 28 % supplémentaires ont déclaré que leurs réseaux couvraient un campus externe ainsi qu’à l’intérieur d’un seul bâtiment.

Fig. 1

Compte tenu de ces empreintes géographiques, il est terriblement surprenant d’apprendre que les utilisateurs de réseaux privés existants et le groupe plus large prévoyant de déployer plus tard ont déclaré que leur principale application était un réseau à usage général. D’une part, il est logique que les entreprises souhaitent élargir la gamme d’options de connectivité qu’elles peuvent offrir à leurs employés, mais ce type d’application ne tire pas nécessairement parti de certaines des fonctionnalités uniques, telles que des vitesses plus rapides et des latence que peuvent offrir les réseaux mobiles privés. En fait, ce sont ces types d’applications qui suscitent des interrogations sur de potentielles « batailles » entre la technologie mobile et le Wi-Fi pour les réseaux d’entreprise. Bien sûr, ces types de questions existent depuis des années, mais beaucoup dans le monde des réseaux les ont minimisées comme étant sans importance ou sans conséquence en raison de la coexistence pacifique présumée des deux technologies sans fil.

Dans le monde réel, la majorité des personnes interrogées (72,5 %) pensent ou s’attendent à ce que le mobile privé et le Wi-Fi soient complémentaires, mais plus d’un quart ont déclaré voir au moins un remplacement du Wi-Fi par la 5G, ce qui est très différent (et plus compliqué) histoire que beaucoup dans l’industrie ont suggéré.

Sur une note connexe, les résultats des types d’appareils que les entreprises s’attendent à avoir connectés à leurs réseaux donnent également une tournure intéressante à la façon dont les entreprises perçoivent le mobile privé. En fait, l’une des plus grandes surprises de l’étude, illustrée à la figure 1, est que les ordinateurs portables connectés au réseau mobile sont le choix le plus populaire pour les appareils qui, selon les entreprises, se connecteront à leurs réseaux (et ils étaient un numéro deux très proche des autres Appareils spécialisés sur les réseaux mobiles existants).

C’est fascinant à plusieurs niveaux, dont le moindre n’est pas que presque tous les répondants au sondage (96 %) s’attendent à ce que ce soit le cas. Cela répond au besoin criant de davantage de PC connectés au mobile, qui à ce jour sont encore extrêmement rares dans la plupart des entreprises. Par ailleurs, il est clairement prouvé que la disponibilité des types de gadgets que vous pourriez vous attendre à trouver sur un réseau mobile privé, tels que les appareils spécialisés compatibles 5G et les capteurs IoT connectés, entre autres, est toujours insuffisante.

Figure 2

Comme cela a été rapporté ailleurs, malgré la grande accumulation et le battage médiatique autour des applications industrielles 5G, il ne semble pas y avoir un nombre suffisant de fabricants d’appareils industriels construisant les types de machines et de capteurs dont les entreprises ont besoin pour tirer parti des avantages de technologies comme Communications ultra-fiables à faible latence (URLLC) qui sont une partie si importante de la promesse 5G pour les entreprises.

D’autre part, en regardant leur liste des principales applications attendues pour la 5G privée (voir Figure 2), montre qu’il y a clairement encore de l’espoir pour des choses comme la collecte de données de capteurs IoT, le contrôle des actifs à distance et les applications informatiques de pointe que beaucoup ont prédites. les réseaux 5G privés permettraient. Comme l’a dit un répondant à l’enquête, « les réseaux 5G privés seront simples à mettre à l’échelle et géreront un grand nombre de capteurs et d’appareils connectés à l’IoT ».

Aussi optimiste que cela puisse être, il y en avait beaucoup d’autres qui étaient un peu plus inquiets. Comme l’a expliqué un autre répondant : « Ce sera un défi pour nous, en tant qu’équipe, de déployer avec succès un réseau 5G privé. Il faudra une équipe multifournisseur hautement qualifiée pour surmonter les défis de la complexité technique et intégrer nos anciens systèmes à la 5G.

À un niveau élevé, les résultats de l’étude montrent que les entreprises sont les plus enthousiasmées par le potentiel d’amélioration de la sécurité, des vitesses plus rapides et de l’efficacité accrue permises par les réseaux 5G privés, alors qu’elles sont plus préoccupées par les compétences internes limitées avec la technologie des réseaux mobiles, la technologie les complexités et les dépassements de coûts potentiels.

La recherche suggère que l’excitation autour des réseaux 5G privés est réelle, mais ce n’est certainement pas un cas d’enthousiasme débridé. Les entreprises ne se tournent pas vers la technologie 5G uniquement pour la technologie. Au lieu de cela, ils espèrent trouver des preuves claires des avantages que cela peut apporter à leurs organisations. Il ne sera pas aussi simple ou aussi direct d’y parvenir que beaucoup l’avaient d’abord prévu, mais il ne fait aucun doute qu’il existe un empressement et une volonté parmi de nombreuses organisations de rechercher des solutions aux défis du monde réel auxquels elles sont confrontées aujourd’hui.