Les expéditions de PC ont chuté à deux chiffres au deuxième trimestre, mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles

En bref : Un autre cabinet d’analystes du secteur a signalé une baisse significative des expéditions mondiales de PC après deux années de croissance induite par la pandémie. Les 71,3 millions d’unités expédiées au deuxième trimestre représentent une baisse de 15,3 % d’une année sur l’autre et le deuxième trimestre consécutif de baisse des expéditions.

Alors qu’un ralentissement des expéditions de PC était toujours attendu – le résultat des blocages covid de la Chine et de la faiblesse de la demande alors que les consommateurs resserrent les cordons de leur bourse par crainte d’une récession – la baisse à deux chiffres a été pire que prévu.

« Les craintes d’une récession continuent de monter et d’affaiblir la demande dans tous les segments », a déclaré Jitesh Ubrani, responsable de la recherche pour les trackers d’appareils mobiles d’IDC. Les tendances macroéconomiques mondiales telles que la hausse de l’inflation et des prix du carburant ont également eu un impact sur le marché.

« La demande des consommateurs pour les PC s’est affaiblie à court terme et risque de périr à long terme, car les consommateurs deviennent plus prudents quant à leurs dépenses et s’habituent à nouveau à l’informatique sur des types d’appareils tels que les téléphones et les tablettes », a expliqué Ubrani.

Bien que tout cela puisse sembler très déprimant, il est important de se souvenir de l’influence de la pandémie. La demande d’articles électroniques, de jeux vidéo, de services de streaming, etc., a grimpé en flèche alors que la plupart des gens travaillaient, apprenaient et jouaient à la maison, et nous voyons maintenant le marché revenir à la normale. Par rapport aux années pré-Covid de 2018 (62,1 millions) et 2019 (65,1 millions), les expéditions du T2 2022 ont augmenté de manière assez importante.

En ce qui concerne les équipementiers individuels, Lenovo a réussi à conserver la première place avec une part de 24,6 % (17,5 millions d’unités). Il a été suivi par HP (13,5 millions) et Dell (13,2 millions). Acer a terminé quatrième et Apple a glissé d’une place à la cinquième place, à égalité avec Asus. Toutes les entreprises de la liste ont vu leurs expéditions baisser chaque année, HP (-27,6 %) et Apple (-22,5 %) étant les plus durement touchées.

« Avec la saturation de l’appétit des PC pour l’éducation et la stagnation de la demande des consommateurs, le marché américain des PC entame un autre trimestre de baisse à deux chiffres dans la plupart des segments », a déclaré Neha Mahajan, responsable de la recherche au sein de l’équipe Devices and Displays d’IDC. « La demande de PC commerciaux montre également des signes de ralentissement, mais il existe encore des poches de croissance attendues dans certains sous-segments commerciaux où la demande d’appareils Windows bas de gamme moyenne reste active et insatisfaite. »

Le rapport d’IDC confirme les chiffres du deuxième trimestre de Gartner, qui ont vu les livraisons de PC chuter de 9,5 % en glissement annuel. Il sera intéressant de voir si l’arrivée de nouveau matériel plus tard cette année d’AMD, Nvidia et Intel stimule le marché. Cependant, un rapport récent suggère que nous pourrions attendre jusqu’en décembre les cartes graphiques de la série RTX 4000, et les gens pourraient ne pas se précipiter pour en acheter une.