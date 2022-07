Un tweet satirique a conduit des milliers de personnes à penser que Twitter avait suspendu Musk suite à l’échec de son acquisition

Alors, poursuivez-moi en justice pour avoir ri : il n’y a pas eu de manque de drame depuis qu’Elon Musk a fait son offre pour racheter Twitter. Les dernières nouvelles que Musk veut retirer de l’accord ont tout en question, mais ont également préparé le terrain pour une farce plutôt drôle qui est devenue virale.

Le samedi, satiriste Harry à haut rendement a publié un mème sur Twitter qui disait : « Elon Musk : ‘Je résilie mon accord pour acheter Twitter' », suivi d’une capture d’écran montrant que le compte Musk avait été suspendu. Il a également ajouté un lien vers le compte @elonmusk en question qui montre bien qu’il est suspendu.

Bien sûr, quiconque suit Musk sait qu’il n’a jamais été suspendu et que le compte du mème utilise intelligemment la police Twitter à son avantage en remplaçant le L minuscule d’Elon par un i majuscule. Alors, @Elon Musk (réel) et @eIonmusk (faux) se ressemblent même dans la police Arial de Netcost-security.fr.

Elon Musk : « Je résilie mon accord pour acheter Twitter. » Twitter pour @eIonmusk pic.twitter.com/TcMLs7WcrO – Harry à haut rendement (@HighyieldHarry) 9 juillet 2022

Le canular est devenu viral lorsque des victimes sans méfiance ont retweeté le mème, affirmant que Twitter avait suspendu Musk par dépit pour avoir renoncé à l’accord. À ce jour, la publication compte plus de 18 000 retweets et a reçu plus de 136 000 likes.

Twitter a confirmé que le compte auquel le tweet était lié n’était pas le Twitter officiel d’Elon Musk mais un ancien compte suspendu pour imitation. Comme on pouvait s’en douter, certaines personnes ont tenté de dénoncer la police de la désinformation sur High Yield Harry, mais Twitter a refusé d’agir, déclarant qu’il ne signalait pas les tweets satiriques ou parodiques comme de la désinformation. Il n’interdit pas non plus les publications qui lient ou font référence à des comptes usurpés.

Donc, pour l’instant, High Yield Harry est à l’abri de ceux qui ont besoin de Twitter pour leur dire ce qui est vrai et ce qui est de la désinformation. Pendant ce temps, Elon est probablement en train de rire aux éclats d’un message de troll qui rivalise avec le sien.

Crédit image : JD Lasica