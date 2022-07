La première version bêta publique d’iOS 16 est sortie aujourd’hui

Très attendu : Apple a annoncé ses prochaines mises à jour majeures du système d’exploitation lors de la WWDC du mois dernier. La société a publié aujourd’hui la première version bêta publique d’iOS 16, afin que les utilisateurs intéressés puissent commencer à tester les nombreux changements apportés à l’écran de verrouillage, aux messages, au jeu de voiture, aux e-mails et à d’autres domaines.

Ceux qui cherchent à tester iOS 16 d’Apple peuvent installer la première version bêta publique à partir d’aujourd’hui. Inscrivez-vous simplement sur la page Web du programme logiciel Apple Beta et inscrivez l’appareil Apple sur lequel vous souhaitez installer la version bêta. iOS 16 prend en charge l’iPhone 8 et les versions ultérieures.

Les utilisateurs doivent s’attendre à ce que cette version du système d’exploitation soit considérablement plus boguée que la version générale à venir plus tard cette année. Vous devez également sauvegarder votre appareil et toutes les données importantes avant d’installer la version bêta.

Le prochain système d’exploitation de l’iPhone apporte des changements importants à l’écran de verrouillage, qui affichera beaucoup plus d’informations et donnera aux utilisateurs une plus grande liberté pour le personnaliser. Les utilisateurs pourront voir des widgets pour des choses comme la santé, les calendriers et la météo sans avoir besoin de glisser vers d’autres menus.

Les messages dans iOS 16 ajouteront des fonctions d’édition, d’annulation et d’annulation de suppression, ainsi que la possibilité de coller des objets à partir de photos. iCloud commencera à laisser des groupes d’utilisateurs partager des photos. Apple commencera également à essayer de se débarrasser des mots de passe en permettant aux utilisateurs de se connecter à des sites Web, des applications et d’autres services avec Face ID ou Touch ID. De nombreux autres changements arrivent sur CarPlay, Apple Maps, Safari, Apple News, etc.