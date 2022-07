La mise à l’échelle Nvidia DLSS est désormais disponible dans plus de 200 jeux

En bref : tout comme AMD célèbre un an de disponibilité pour sa technologie de mise à l’échelle FSR, le DLSS de Nvidia est sur le point d’avoir quatre ans. Les développeurs n’ont pas été trop rapides pour adopter l’une ou l’autre technologie, mais Team Green revendique le droit de se vanter d’avoir été le premier à atteindre le cap des 200 jeux.

L’année dernière, AMD a présenté sa technologie FidelityFX Super Resolution (FSR) – la réponse tant attendue au Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia. Depuis lors, plusieurs développeurs ont implémenté FSR dans leurs titres, et Team Red affirme que plus de 110 jeux existants et à venir prennent en charge sa technologie de mise à l’échelle – c’est entre FSR et FSR 2.0, dont le premier est généralement inférieur.

L’entreprise a atteint ce niveau de support assez rapidement. Cependant, DLSS est toujours supérieur compte tenu du nombre de jeux et d’applications publiés qui peuvent en tirer parti. Au moment de la rédaction, Nvidia affirme qu’il n’y a pas moins de 200 titres qui peuvent tirer parti de DLSS pour une amélioration saine des performances.

Le DLSS de Nvidia sera également disponible dans des titres à venir comme Warhammer 40,000 : Darktide, Steelrising et A Plague Tale : Requiem. Ce mois-ci, Loopmancer, Hell Pie et d’autres prendront également en charge DLSS, permettant à des cartes telles que les RTX 3060 et RTX 3070 d’atteindre des fréquences d’images élevées même à 4K avec des réflexions par ray tracing et une occlusion ambiante par ray tracing activée.

PCGamingWiki a une liste soignée de tous les jeux prenant en charge FSR, DLSS ou les deux. Il convient de noter qu’il reste encore plus de 40 jeux qui ont été annoncés pour prendre en charge DLSS mais qui ne l’ont pas encore reçu, notamment les suivants :

Un conte de peste : Requiem

ARK : Survie évoluée

Coeur atomique

Mythe noir : Wukong

Frontière

Darksiders 3

Intrépide

Mort : 1983

F1 22

Craignez les loups

L’Arène de la Forge

Terres fracturées

GRINCER

Tarte de l’enfer

Îles de Nyne : Battle Royale

Justice en ligne

JX3 en ligne

Kinétik

LEAP (disponible maintenant en accès anticipé)

Bouclemancien

Simulateur de vol Microsoft 2020

Midnight Ghost Hunt (disponible maintenant en accès anticipé)

Champs de bataille de Playerunknown

Ratten Reich

Vestige : des cendres

SCP : Pandémie (disponible maintenant en accès anticipé)

Sam sérieux 4

Stellrising (septembre)

Stormdivers

Super personnes

Synchronisé : hors de la planète

System Shock (disponible maintenant dans la démo)

L’Anacrusis (disponible maintenant en accès anticipé)

Le jour d’avant

La division 2

Le Seigneur des anneaux : Gollum (septembre)

Paresseux turbo

Vampire : la mascarade – Bloodlines 2

Train du Vide

Warhammer 40,000: Darktide

Nous sommes heureux quelques-uns

On pourrait dire qu’AMD a atteint un taux d’adoption relativement plus rapide pour FSR que Nvidia n’a réussi avec DLSS, tout en étant également capable de fonctionner sur une large gamme de matériel des deux sociétés. Pendant ce temps, la prise en charge du XeSS d’Intel devrait atterrir dans des titres tels que Death Stranding Director’s Cut, Ghostwire: Tokyo, Enlisted et Dolmen dans les mois à venir.