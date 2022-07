Samsung Tizen TV OS : tout savoir sur le système de ses Smart TV

Les premiers téléviseurs Samsung équipés du système d’exploitation Tizen sont arrivés sur le marché en 2015. Auparavant, le système était déjà présent dans les appareils photo et certains appareils portables de l’entreprise. La version TV de Tizen OS s’appelle Tizen TV OS, et elle est principalement en concurrence avec Android TV et webOS, qui est le système utilisé par LG.

L’interface du système d’exploitation Tizen TV

Tout au long de ces années, la section visuelle de ce système d’exploitation pour téléviseurs s’est développée et améliorée pour s’adapter aux besoins des utilisateurs. Tizen TV OS est un système très facile à utiliser. De manière générale, son interface est similaire à celle de Google TV, mais avec une mise en page plus intelligente et organisée.

Le système nous permettra de connecter nos comptes de différents services Internet. À partir de là, le téléviseur fera des recommandations en fonction de notre historique de visionnage et de nos goûts. Dans la dernière version du système, l’interface de Tizen est divisée en une barre latérale et un contenu. Grâce à la barre latérale, vous pouvez changer d’utilisateur, accéder aux paramètres ou même entrer en mode jeu. Dans la barre latérale, l’onglet de lecture est le plus important de tous. À l’intérieur, l’interface normale du système d’exploitation Tizen TV s’ouvrira où nous pourrons afficher le contenu et exécuter des applications.

Sur le plan visuel, Tizen TV OS présente une structure très bien ordonnée. Après une petite bannière avec des recommandations de films ou de séries, nous trouverons une ligne interminable d’applications avec des icônes carrées. De là, nous pouvons également entrer dans le store pour télécharger de nouveaux programmes.

Sous ce bloc, Tizen nous montrera le contenu actuellement en direct, ainsi que les reproductions récentes et le contenu que nous avons commencé à voir et que nous pouvons reprendre quand nous le voulons, que ce soit de Netflix, HBO Max ou d’autres plateformes en ligne. .

Les points les plus importants de Tizen TV OS

Pour tirer le meilleur parti de votre téléviseur avec Tizen, vous devez contrôler toutes ces sections :

Configurer Samsung Smart TV

Samsung vous permet de configurer très facilement votre Smart TV. Vous pouvez le faire avec votre smartphone ou avec la One Remote Control. Avec le contrôleur, le processus est simple, mais avec l’application pour smartphone, il l’est encore plus. La seule chose que vous avez à faire est :

Accédez à l’App Store (si vous avez un iPhone) ou au Play Store (si vous avez un Android) Téléchargez SmartThings et ouvrez-le Connectez-vous avec votre compte Samsung ou inscrivez-vous si c’est la première fois que vous utilisez ce service L’application détectera automatiquement votre nouveau téléviseur et vous guidera pour que vous puissiez le connecter à votre réseau Wi-Fi Il sera lié à votre compte Samsung L’assistant vous aidera à trouver vos applications préférées et à les installer rapidement et facilement sur votre téléviseur

Intelligent. Vous pouvez maintenant utiliser votre téléviseur avec Tizen.

Si vous avez déjà un mobile Samsung à la maison, il est normal que cette application soit déjà installée sur le terminal, car elle est généralement installée par défaut. Il vous suffit donc d’ouvrir l’application SmartThings.

Applications

Grâce aux applications, vous pourrez télécharger n’importe quelle application pour votre Samsung Smart TV. Votre téléviseur sera livré avec une série d’applications par défaut que vous pourrez utiliser ou même désinstaller pour libérer de l’espace.

À partir de cette boutique d’applications, vous pourrez installer de nouvelles applications pour votre téléviseur. Tizen n’a pas un catalogue d’applications et de jeux aussi varié qu’Android TV, mais nous pouvons vous assurer que tous les services de streaming et plateformes en ligne ont leur application pour ce système d’exploitation. Presque toutes les applications que vous verrez dans le store sont entièrement gratuites. Les services peuvent avoir des frais d’abonnement supplémentaires, tels que Netflix, HBO Max, DAZN ou MiTele Plus.

Samsung TV Plus

Il s’agit d’un service intégré à Tizen dans lequel l’utilisateur pourra profiter d’un contenu de qualité sans avoir à payer aucun type d’abonnement. Le service dispose des chaînes suivantes :

euronews

MTV Originals et berceaux MTV

BBCDrame

votre cinéma

BloombergTV+

Comédies – Rakuten TV

canardTV

Vevo latin et pop

Autres chaînes : WildEarth, FailArmy, Fuel TV…

Concentrateur de jeu Samsung

Annoncé au CES 2022, c’est l’une des grandes nouveautés de ce système avec lequel Samsung compte bien se démarquer de sa concurrence. Il s’agit d’un module de jeu vidéo qui permet un accès direct à une multitude de plateformes de jeux dans le cloud, ainsi qu’il est possible de jouer à des titres qui ont été développés directement pour les téléviseurs Samsung.

Pour le moment, Samsung Gaming Hub est compatible avec les services Nvidia GeForce Now, Google Stadia et Utomik. Cependant, l’idée des Coréens est que Gaming Hub s’étend à tous les services de cloud gaming disponibles, il ne peut donc pas être exclu qu’à l’avenir il y ait également une compatibilité avec le cloud Xbox et Game Pass.

De plus, Gaming Hub vous permet de connecter une multitude de commandes compatibles pour pouvoir profiter du jeu comme s’il s’agissait d’une vraie console. Cette plateforme est également conçue pour que le joueur puisse regarder et diffuser du contenu en ligne directement depuis la télévision.

Tizen contre webOS, Android TV et Google TV

Lors de l’achat d’un téléviseur, nous disons toujours que le système d’exploitation doit être un facteur secondaire qui ne doit pas influencer directement la décision d’achat. Ce qui est pratique, c’est que vous achetez un modèle qui correspond bien à vos besoins. Autrement dit, concentrez-vous sur les pouces, la luminosité, les angles de vue ou le type de panneau.

De manière générale, les principaux systèmes d’exploitation TV peuvent faire à peu près la même chose. Tizen n’est pas un système fermé, mais il ne vous donnera pas la même liberté lors de l’installation d’applications qu’avec un Android TV. Ses limites sont similaires à celles que vous auriez sur un appareil LG avec webOS.

Cependant, Tizen a de nombreux points positifs. Si vous possédez des téléphones ou tablettes Samsung de dernières générations, l’intégration des services avec Tizen peut être un plus. Le système de recommandation fonctionne plutôt bien et l’interface a été beaucoup travaillée depuis sa création. Le résultat est un système qui, bien qu’encombré de boutons, est facile à utiliser.

D’un autre côté, l’engagement de Samsung envers les jeux semble très bon. Samsung ne propose pas vraiment ici quelque chose qui ne puisse être fait avec d’autres systèmes, mais son insistance sur le projet et sa bonne intégration suggèrent que le Gaming Hub va être l’un des points forts de la télévision de l’entreprise à l’avenir.