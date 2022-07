7 Changez de jeu pour devenir accro cet été

7 jeux pour faire basculer le Switch ces vacances

Ceci est notre sélection. Essayez les!

Xenoblade Chroniques 3

Le troisième opus de Xenoblade est sans aucun doute la sortie la plus attendue de Nintendo Switch cet été. Déjà le deuxième opus a été un succès complet, car il est devenu le titre le plus vendu de la franchise, et a également été salué pour ses graphismes. La principale nouveauté de ce jeu est que nous pouvons gérer une équipe de sept membres, contre trois dans le jeu précédent.

Effroi métroïde

On dit qu’il n’y a pas de mauvais cinquième, et dans la saga Metroid, cette affirmation semble être prise au sérieux. Ce cinquième volet de la ligne principale de la saga Samus Aran est l’un des meilleurs jeux du catalogue Nintendo Switch. Le titre a une histoire de dix et un très bon gameplay. C’est aussi sûrement le Metroid le plus difficile auquel vous serez confronté. Si vous avez l’habitude de jouer à Souls, Metroid Dread est fait pour vous.

Animal Crossing New Horizons + Happy Home Paradise

Nous comprenons parfaitement que ce que vous recherchez en été, c’est de vous détendre. Et une bonne façon de le faire est sur l’île Animal Crossing. Si vous ne possédez pas encore New Horizons, vous manquez l’un des meilleurs versements d’Animal Crossing. Et, si vous y avez déjà joué dans la journée, on vous conseille de jeter un œil à Happy Home Paradise, le DLC qui vous permet de devenir décorateur d’intérieur. Si vous avez Nintendo Switch Online + Expansion Pack, vous l’avez inclus ici.

Les gars de l’automne

Ce titre fantastique est non seulement enfin arrivé sur Nintendo Switch, mais il a également atterri gratuitement – ​​avec des micropaiements et des passes de combat, oui. Vous pouvez le télécharger dès maintenant dans l’eShop et il peut vous offrir plus d’un après-midi de plaisir et une collation étrange avec vos amis et votre famille.

Stratégie triangulaire

Si vous cherchez un titre sur lequel passer de nombreuses heures, rien de mieux qu’un JRPG. Ce titre est une ‘tactique’ à part entière, avec une histoire très intéressante qui sera modifiée par nos décisions. Son style graphique HD-2D est très simple et attrayant, comme nous l’avons vu dans Octopath Traveler —un autre grand jeu que nous recommandons définitivement, même s’il a déjà quelques années—.

vivre en vie

Des nouveaux JRPG, nous allons passer aux classiques. Et c’est que ce jeu de Takashi Tokita — qui était à l’origine de titres comme Chrono Trigger ou Final Fantasy IV — a été un succès à son époque, mais il n’a jamais quitté le Japon. Le 22 juillet, sa version remasterisée avec des graphismes HD-2D arrive.

Kirby et la terre oubliée

Kirby a mis de nombreuses années à faire atterrir son Tow Star dans le monde en trois dimensions. Mais la vérité est que l’attente en valait la peine. Cet épisode préserve la mécanique Kirby d’une vie, mais adaptée à une nouvelle façon de jouer. C’est un titre où l’exploration est récompensée et dans lequel la prise en main se fait en quelques minutes. Un bon jeu pour les plus jeunes membres de la maisonnée pour découvrir la franchise ballon rose.