Qui est Titania, la méchante que l’on verra dans la série She-Hulk

Comme l’eau et l’huile

Le fait est que pratiquement depuis que les données ont commencé à arriver sur la série, beaucoup ont supposé que le super-vilain de l’histoire serait un vieil ami de She-Hulk de son temps dans les bandes dessinées, quelque chose que les prédictions ont cloué parce que, en effet, dans le fin Titania sera l’antagoniste qui tentera d’achever l’avocat au cours des neuf épisodes qui composent la fiction.

De plus, on a non seulement appris que Titania sera la méchante de la série, mais qu’elle sera chargée d’incarner le rôle de Jameela Jamil, une jeune actrice britannique de 36 ans également connue pour présenter des spots télévisés. , travaillant comme modèle et écrivant. Alors oui, il semblerait que la seule chose qui restait à accomplir dans cette vie était d’enfiler le costume violet de Titania pour rendre la vie impossible au célèbre avocat Hulka.

Maintenant, si nous regardons en arrière, nous verrons que la mauvaise relation entre She-Hulk et Titania remonte à loin, puisque dans les propres bandes dessinées de Marvel, le sort des deux protagonistes est scellé, ce qui, en bref, ne peut même pas être vu.

Qui est Titania ?

Titania est le nom d’un super-vilain de l’univers des bandes dessinées Marvel qui est apparu pour la première fois en juillet 1984, dans le troisième volet de la série Secret Wars. Dans la tradition de cet univers, Mary MacPherran est l’épouse de l’homme connu sous le nom de Absorbing Man et pratiquement depuis le début, elle est devenue l’ennemie mortelle du cousin de Hulk, devenant également membre de certains groupes d’ennemis aussi connus que Los 4 Terribles. ou les Maîtres du Mal.

Le corps de Titania a subi l’impact des radiations, qui ont modifié sa structure cellulaire et lui ont fait acquérir une force énorme qui se déplace violemment au combat. Alors oui, sa principale superpuissance est cette force déchaînée qu’elle peut provoquer et qui la met à égalité avec certains super-héros comme The Thing et bien sûr She-Hulk.

Cette réaction aux radiations a également donné à ses muscles une capacité de fatigue nulle et une résistance quasi surnaturelle, ce qui l’empêche de subir des blessures, d’arrêter l’impact des balles contre son corps et de vivre avec des températures extrêmes comme si de rien n’était et, bien sûr, ni tressailler en tombant d’une hauteur énorme… ce qui lui permet de se déplacer facilement dans la ville en esquivant les bâtiments presque comme le fait Hulk.

Alors vous savez, le mal a déjà un visage lorsque Disney + présente sa nouvelle série dans un mois seulement. Titania !