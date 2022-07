Starlink lance son service Internet pour les bateaux, coûte 5 000 $ par mois plus 10 000 $ de frais de matériel

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Avez-vous déjà regardé votre yacht et souhaité qu’il atteigne des vitesses de téléchargement assez rapides en mer ? C’est un problème du premier monde auquel la plupart d’entre nous ne seront probablement pas confrontés. Mais si vous possédez un véhicule maritime sans Internet, cela ne vous dérangera probablement pas de payer 5 000 $ par mois pour le service de Starlink.

Starlink de SpaceX a lancé une version de son service Internet appelée Starlink Maritime, qui, comme son nom l’indique, est conçue pour les conditions extrêmes auxquelles sont confrontés les bateaux, les navires, les yachts et les plates-formes pétrolières.

Starlink Maritime n’est pas bon marché. Tout d’abord, les clients doivent acheter une paire de plats Starlink robustes pour un coût unique de 10 000 $. Ils doivent alors payer 5 000 $ par mois pour accéder au service. À titre de comparaison, les services résidentiels et de camping-car de Starlink ont ​​des frais de matériel de 599 $ et coûtent 110 $ (maison) ou 135 $ (VR) par mois, bien que l’utilisation de ce dernier pendant que le véhicule est en mouvement annule la garantie.

Comme la version RV, les clients de Starlink Maritime peuvent suspendre le service lorsqu’il n’est pas utilisé. Il est également livré sans plafond de données, mais SpaceX met en garde contre une utilisation excessive.

Les « objectifs de performance » du service consistent en des vitesses de téléchargement comprises entre 100 et 350 Mbps et des téléchargements de 20 à 40 Mbps. La latence, cependant, est inférieure à 99 ms, note The Verge.

Les utilisateurs ne pourront pas se connecter partout dans le monde. Il ne fonctionne actuellement que dans les eaux côtières des États-Unis (y compris les Grands Lacs mais pas l’Alaska), de l’Europe (à l’exception de la majeure partie de la Norvège, de la Suède et de la Finlande), de l’Australie, du Brésil, du Chili, de la majeure partie du sud de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. . D’autres régions seront ajoutées au quatrième trimestre.

Alors que les dépenses initiales et le coût mensuel de Starlink Maritime sont évidemment très chers, le PDG Elon Musk note que SpaceX payait 150 000 $ par mois à un service sans nom pour une connexion Internet « bien pire » à ses navires. SpaceX a également publié une vidéo de comparaison (ci-dessus) sur Instagram pour promouvoir son produit.

Non, ce sont des terminaux doubles hautes performances, qui sont importants pour maintenir la connexion en cas de mer agitée et de fortes tempêtes. Toujours des prix premium, mais beaucoup moins chers et plus rapides que les alternatives. SpaceX payait 150 000 $/mois pour une connexion bien pire avec nos vaisseaux ! – Elon Musk (@elonmusk) 7 juillet 2022

La semaine dernière, la Federal Communications Commission a accordé à SpaceX l’autorisation d’utiliser son système Internet par satellite Starlink sur des véhicules en mouvement, y compris des voitures, des avions et des bateaux.