Quelqu’un a créé une SNES portable et elle est trop parfaite

Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous souvenez sûrement de la mythique Super Nintendo, ou SNES pour les américains, ou Super Famicon pour les japonais. La console 16 bits qui faisait concurrence à la Mega Drive et qui compte à son actif bon nombre de cartouches, toutes plus spectaculaires et amusantes. Mais que se passerait-il si quelqu’un décidait de le réinventer avec un design qui laisse dans les couches ce qui a été conçu par Nintendo il y a plus de 30 ans ? Eh bien, quelque chose comme ça est arrivé.

Compact, compatible et avec télévision

Il y a un peu plus de cinq ans, Nintendo a lancé une version Mini de cette Super Nintendo des années 90, bien que ce que l’utilisateur limonegongbang ait réalisé soit inégalé par tout ce que nous avons vu, car il a encapsulé le cerveau de la bête dans un espace si petit que il semble incroyable que tout rentre à l’intérieur. De plus, il est surprenant que l’ensemble du système soit couronné par un écran couleur où l’on peut profiter des jeux dans leur format d’origine : 4:3.

Ce téléviseur SNES, soit dit en passant, reprend la forme des téléviseurs des années 90 (ceux à tube), plus précisément le mythique Trinitron de Sony, qui montre à l’avant ce qui ressemble à une série de boutons (faux?) qu’ils pourraient être utilisés pour allumez et éteignez la console, et montez ou baissez le volume, car comme vous pouvez le voir sur les photos que le responsable de cette merveille a téléchargées sur Twitter, elle a aussi son haut-parleur.

prendre soin de tous les détails

Comme précisé dans son message sur les réseaux sociaux, ce téléviseur SNES dispose d’une sortie RVB et d’un connecteur USB-C pour brancher un adaptateur secteur avec lequel le maintenir allumé, vous n’aurez donc aucun problème à alimenter le système. Ce ne serait pas mal non plus si dans un futur test il rajoutait une batterie, pour emmener cette petite merveille partout et émerveiller les amateurs de rétro.

Soit dit en passant, la fente de la cartouche est située en haut et est capable de lire des jeux aux formats japonais et, espérons-le, européens, qui ont été conservés sous la même forme dans leur boîtier en plastique. Reste à savoir si les titres américains pourront être connectés directement et non via un adaptateur universel.

Si vous souhaitez voir l’intégralité du processus de fabrication, dans la vidéo ci-dessus vous trouverez les réponses à toutes vos questions.

Comme si les détails de cette petite merveille ne suffisaient pas, il dispose de deux ports de manette de jeu entièrement fonctionnels à l’avant et avec la norme japonaise d’origine. Pour que vous puissiez jouer aux fameux modes versus des cartouches de combat ou, pourquoi pas, y connecter un multitap à quatre joueurs et devenir fou avec un Bomberman, par exemple.

L’écran, pour sa part, brille comme l’un des éléments les plus marquants de la SNES TV, et offre une taille de 5,5 pouces, ce qui n’est pas mal du tout pour jouer à certains jeux de vieux classiques tels que Super Mario World, Castlevania IV, Super Metroid ou l’un des centaines de noms classiques que cette console mythique de Nintendo nous a laissés. N’est-il pas l’un de vos favoris ?