L’organisateur PAX ReedPop accueillera l’E3 2023 à Los Angeles en juin prochain

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’E3 2023 fera son retour en personne tant attendu l’été prochain – cela, nous le savons depuis un moment maintenant. Cette semaine, l’Entertainment Software Association (ESA) a révélé de nouveaux détails concernant l’événement prévu pour la deuxième semaine de juin 2023.

L’ESA s’associe à ReedPop pour l’E3 2023. Comme vous le savez peut-être, ReedPop est la société de production d’événements vétéran derrière d’autres grands spectacles, notamment la Star Wars Celebration, les événements PAX et le New York Comic Con.

« Avec le support et l’approbation de l’ESA, nous allons créer un événement de classe mondiale pour servir l’industrie mondiale du jeu de manière nouvelle et plus large que ce que nous faisons déjà chez ReedPop grâce à notre portefeuille d’événements et de sites Web de premier plan au monde », a déclaré Le président de ReedPop, Lance Fensterman.

Kyle Marsden-Kish, vice-président mondial des jeux pour la société, a déclaré que l’E3 2023 sera un retour à la forme qui honore ce qui a toujours fonctionné tout en remodelant ce qui n’a pas fonctionné et en établissant une nouvelle référence pour les expositions de jeux vidéo à venir.

L’E3 a été annulé en 2020 en raison de la pandémie. Une version en ligne uniquement de l’E3 a été hébergée l’été dernier, mais beaucoup ont été déçus de l’effort. L’ESA a de nouveau décidé d’annuler entièrement l’E3 pour 2022 en raison de la variante Omicron de Covid-19.

Stanley Pierre-Louis, président et chef de la direction de l’ESA, a déclaré que les trois dernières années ont confirmé que l’E3 convoque l’industrie du jeu comme aucun autre événement. « ReedPop apporte des talents de classe mondiale et une compréhension approfondie de l’industrie du jeu vidéo, ce qui servira à améliorer l’expérience E3 pour les années à venir », a ajouté Pierre-Louis.

Un processus d’inscription des médias sécurisé commencera fin 2022. Une liste des exposants confirmés, les horaires des événements, les guides d’hôtel et de voyage, etc. seront communiqués dans les mois à venir via des communiqués de presse et sur le site officiel de l’E3.

L’E3 n’est pas le seul spectacle à revenir l’année prochaine. Le patron de Blizzard, Mike Ybarra, a récemment déclaré qu’il s’engageait à ramener la BlizzCon en 2023. Comme l’E3, la BlizzCon n’a pas eu lieu en 2020 et est devenue virtuelle en 2021 avant de s’arrêter à nouveau cette année.