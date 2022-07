Pourquoi les gens portent-ils des vestes au cinéma pour voir les Minions ?

Le week-end dernier sortait Minions : L’Origine de Gru, un film qu’Universal Pictures préparait depuis 2020, mais qu’ils n’avaient pas voulu sortir jusqu’à présent pour ne pas mettre en péril l’une de leurs franchises les plus réussies. Le long métrage d’animation s’avère être un succès, mais de nombreuses familles se demandent pourquoi les salles de cinéma se remplissent de jeunes enfants vêtus de costumes et se comportant parfois comme des sauvages. Quelle est l’origine de ce mème ?

« Des billets pour X, s’il vous plaît. » L’origine des Gentleminions

La première de Minions : l’origine de Gru a été marquée par le phénomène Gentleminions, un virus TikTok qui a réussi à remplir les salles de cinéma du monde entier d’enfants vêtus de cravate noire pour regarder le film d’animation. Le viral lui-même a mijoté et son origine remonte à l’année 2019.

En septembre 2019, 4chan a donné vie au mème « Tickets for Joker, Please ». Tout cela s’est passé dans le sous-forum /tv/, où les utilisateurs ont commencé à imaginer le public cible venu voir ce film. Le mème a commencé par publier la photo des deux tireurs du lycée Columbine, avec le texte « Deux billets pour le Joker, s’il vous plaît ».

Au cours des semaines suivantes, le mème a subi de nombreuses variations. Tout a été réuni en une seule image et de nouvelles versions ont été imaginées avec d’autres films. Il n’a pas fallu longtemps avant qu’il ne quitte 4chan et ne se rende sur Twitter. Depuis lors, des milliers d’utilisateurs du monde entier imaginent le public de certains films en créant des images avec cette formule. À ce jour, le mème est devenu standardisé et vous pouvez le voir à peu près n’importe où.

Et d’où viennent les #Gentleminions ?

C’est juste une façon d’appliquer le mème à la vie réelle, mais on peut dire que les choses ont un peu échappé à tout contrôle, surtout dans les pays anglophones. À la fin du mois dernier, certains utilisateurs de TikTok ont ​​​​commencé à fantasmer sur le fait d’aller au cinéma pour voir les Minions en costume.

Ce qui semblait être une simple blague a fini par se matérialiser, et c’est ainsi que l’utilisateur @____pan l’a posté sur son compte, avec la chanson Rich Minion de Teat :

La vidéo a eu près de 17 millions de vues et 4 millions de likes en quatre jours. Quelques jours plus tard, le compte officiel des Minions sur TikTok a ouvert la boîte du tonnerre donnant de la visibilité au mème.

Et bien sûr, l’inévitable s’est produit. Si une partie de l’humour de TikTok repose déjà sur la répétition et les défis, le fait que le compte officiel des Minions lui ait donné un impact a été l’étincelle nécessaire pour que le mème devienne une tendance.

Un mème qui a clairement échappé à tout contrôle

Il n’y a rien de mal à aller au cinéma vêtu d’une veste, mais dans certains cinémas aux États-Unis et au Kingdom-Uni, de nombreux clients ont demandé le remboursement de l’argent de leur billet, puisque les adolescents se sont consacrés à se comporter comme les Minions. pendant la lecture du film.

Des cris, des jets de bananes à l’écran… tout le nécessaire pour continuer à alimenter le meme sur TikTok. La plaisanterie a atteint un tel point que de nombreux cinémas interdisent l’entrée des jeunes en costume.