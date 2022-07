Voici le prochain LEGO Nintendo dont vous aurez envie : un Bowser géant !

Bowser prend vie en LEGO

Avec cet ensemble spectaculaire, vous pouvez donner vie au roi des Koopas. Une construction de 32 centimètres de haut, 41 centimètres de large et un total de 28 centimètres de profondeur qui cache plusieurs secrets avec lesquels interagir avec la figure officielle de Mario en LEGO.

Vous n’avez qu’à placer la figurine de Mario, Luigi ou Peach sur la plate-forme de combat, et vous pouvez vous battre contre le méchant redouté. Sur les épaules de Bowser, nous trouverons une série de boutons d’action qui seront activés avec notre figurine, pouvant activer la démolition des tours sur la scène simplement en appuyant sur ces boutons.

Un ensemble articulé

Comme prévu, l’ensemble cache des détails étonnants avec lesquels les concepteurs démontrent l’incroyable travail effectué sur le plateau. Et c’est que sur le dos du personnage, nous trouverons deux mécanismes qui nous permettront de déplacer la tête et les bras de la figure, et dans le cas d’appuyer sur les deux en même temps, Bowser lancera une boule de feu à travers son bouche pour frapper votre personnage.

Mais s’il y a quelque chose qui plaira aux plus petits, c’est qu’en activant les différents POW cachés dans le corps de l’ennemi, nous pourrons automatiquement renverser les colonnes sur la scène, causant des dégâts à notre ennemi et finalement tuant lui quand nous renversons les deux colonnes.

Quand peut-on l’acheter ?

Ce nouvel ensemble ne sortira pas dans les stores avant le 1er octobre et son prix est typique de ces gros personnages sous licence externe. Et c’est que, avec une étiquette à 269,99 euros, il se place au même niveau que des créations comme le globe, le Land Rover Defender ou le Cube d’interrogation de Super Mario.

Que faut-il pour jouer ?

L’ensemble en tant que tel ne servira qu’à décorer notre bibliothèque (beaucoup se contenteraient de cela), mais au cas où vous voudriez interagir avec lui et tirer le meilleur parti de ses fonctions, vous devrez le combiner avec un pack de démarrage de LEGO Super Mario pour pouvoir l’utiliser à Super Mario, Luigi ou Peach avec leurs figurines correspondantes.

C’est pour les enfants ?

Une fois terminé, les enfants plus âgés pourront jouer avec le reste des ensembles Super Mario, mais vous devez garder à l’esprit que de petites pièces sont incluses, il ne convient donc pas aux très jeunes enfants. En ce qui concerne la construction, il est indiqué pour les adolescents et les adultes, bien que l’étiquette sur la boîte précise les plus de 18 ans. Bien sûr, si vous êtes un adulte, n’essayez pas de cacher l’enfant qui sommeille en vous.