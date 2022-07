L’UE adopte la loi sur les marchés numériques, obligeant éventuellement Apple à autoriser le chargement latéral

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Depuis fin 2020, l’Union européenne élabore une législation qui pourrait affecter de manière significative le fonctionnement des grands détenteurs de plateformes numériques comme Apple et Google. Cette législation est en passe de devenir loi plus tard cette année, modifiant peut-être la relation entre les plates-formes et les développeurs tiers.

La Commission européenne a adopté cette semaine la loi sur les marchés numériques (DMA) et la loi sur les services numériques (DSA), deux paquets destinés à contrôler le pouvoir des géants de la technologie en faveur des consommateurs. Une fois que le Conseil de l’UE aura signé et adopté les actes, ils entreront en vigueur cet automne.

Entre les deux, le DMA est probablement le plus important pour les détenteurs de plateformes comme Google et Apple. Il faudra des « gardiens » comme eux pour permettre aux utilisateurs de l’UE d’installer des applications en dehors des magasins d’applications officiels, de désinstaller facilement les logiciels préinstallés ou de se désabonner facilement des services de base. La loi comprend également d’autres protections pour les développeurs tiers et les consommateurs concernant les données, la publicité et les systèmes de paiement.

Apple et Google se sont battus contre les demandes d’autorisation des systèmes de paiement tiers sur iOS et Android, respectivement, et Apple s’oppose fermement au chargement latéral. Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a répondu positivement à l’annonce de cette semaine. Epic a combattu les deux géants devant les tribunaux pour le droit de fournir des applications et d’exploiter des systèmes de paiement en dehors des canaux officiels des détenteurs de plateformes.

Par ailleurs, DSA tentera de renforcer les mesures de sécurité pour protéger les internautes contre les annonceurs prédateurs, les trackers et d’autres services. Cela permettra également aux utilisateurs de signaler plus facilement les contenus illégaux en ligne et de déposer des plaintes contre les plateformes.

Le mois dernier, l’UE a également convenu d’une législation qui forcera finalement Apple à expédier ses téléphones avec une compatibilité USB-C.