Selon les rumeurs, l’Apple Watch axée sur le sport aurait un écran plus grand, une durée de vie de la batterie plus longue et un écran incassable

Tourné vers l’avenir : Si vous êtes un fan d’Apple qui aime que leurs appareils portables soient orientés vers le sport, vous serez heureux d’apprendre que Cupertino travaillerait sur une version de son Apple Watch conçue pour les « athlètes de sports extrêmes ».

Mark Gurman de Bloomberg écrit que la version robuste de l’Apple Watch comportera un « écran de près de 2 pouces » (en diagonale), soit environ 7% de surface d’écran en plus que la plus grande Apple Watch actuelle. Il sera également livré avec une batterie plus grande pour une durée de vie plus longue et une résolution plus grande que son prédécesseur – 410 x 502, contre 484 x 396 – ce qui lui permettra d’afficher plus de mesures de condition physique à l’écran.

L’Apple Watch 8 standard devrait conserver la même taille d’écran de 1,9 pouces que l’Apple Watch 7. L’Apple Watch SE mise à jour conservera également la taille d’écran actuelle, selon les personnes connaissant les plans.

C’est la deuxième fois que Gurman écrit sur une Apple Watch robuste. L’occasion précédente était en mars de l’année dernière lorsqu’il avait déclaré qu’il aurait un extérieur caoutchouté attaché au châssis métallique. Il dit maintenant que le portable sera fait d’un « matériau métallique solide plutôt que d’aluminium » et aura un « écran plus résistant aux éclats ».

Toutes les nouvelles montres devraient être alimentées par la puce S8 qui offrirait des performances similaires à celles de la S7 actuelle et de la génération précédente S6, ce qui marquerait la première fois que les montres Apple auraient des performances similaires sur trois générations. Ils devraient également disposer d’un mode basse consommation mis à jour et d’une fonction de mise en forme qui permet aux utilisateurs de surveiller leur température corporelle.

Sans surprise, l’Apple Watch robuste devrait coûter plus cher que le modèle en acier inoxydable d’aujourd’hui, qui est de 699 $ pour la version 41 mm et de 749 $ pour l’option 45 mm.

Titre : Kanut Photo