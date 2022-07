Elon Musk a secrètement engendré des jumeaux avec le haut dirigeant de Neuralink l’année dernière

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Des documents judiciaires récemment découverts ont révélé qu’Elon Musk avait eu des jumeaux avec un cadre supérieur de sa startup d’IA Neuralink l’année dernière, portant à neuf le nombre d’enfants connus engendrés par l’homme le plus riche du monde.

Les documents, vus par Insider, montrent que Musk, 51 ans, et Shivon Zilis, 36 ans, ont déposé une pétition en avril pour changer les noms des jumeaux afin « d’avoir le nom de famille de leur père et de contenir le nom de famille de leur mère dans le cadre de leur prénom ». Nom. »

Cela me rend triste. Personne n’est parfait, mais je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui traverse une douleur plus personnelle pour se battre pour un avenir inspirant pour l’humanité – et ce, sans relâche depuis des décennies. Tout le monde a droit à son opinion mais la mienne est qu’il n’y a personne que je respecte et admire plus https://t.co/pkNvYrrX96 — Shivon Zilis (@shivon) 11 mai 2020

Zilis aurait accouché à Austin, au Texas, en novembre 2021, quelques semaines avant que Musk et la chanteuse Claire Boucher, mieux connue sous le nom de Grimes, aient leur deuxième enfant via une mère porteuse. Cela indique que Musk a neuf enfants avec trois femmes différentes – il en partage cinq avec son ex-femme Justine Wil.

Le PDG est depuis longtemps un partisan de l’augmentation du taux de natalité mondial, avertissant qu’il est inférieur aux niveaux minimaux durables aux États-Unis depuis environ 50 ans, ce qui pourrait entraîner l’effondrement de la civilisation. « Je veux dire, je fais ma part haha », a-t-il récemment tweeté.

Je veux dire, je fais ma part haha – Elon Musk (@elonmusk) 14 juin 2022

La page LinkedIn de Markham, née en Ontario, Zilis la répertorie comme directrice des opérations et des projets spéciaux chez Neuralink, après avoir travaillé chez IBM et le fonds de capital-risque Bloomberg Beta. Elle est également membre du conseil d’administration de la société de recherche artificielle OpenAI, que Musk a cofondée, et figurait sur la liste Forbes des 30 moins de 30 ans dans la catégorie capital-risque en 2015. Zilis a également été présentée comme l’une des personnes que Musk pourrait nommer. pour exécuter Twitter après son acquisition, en supposant qu’il se termine un jour.

Plus tôt cette année, l’un des enfants de Musk a demandé à changer de nom et à recevoir un nouveau certificat de naissance, déclarant que « je ne vis plus ou ne souhaite plus être lié à mon père biologique de quelque manière que ce soit ».

Ni Musk ni Zilis n’ont commenté l’histoire.