L’acquisition de Microsoft-Activision fait face à un autre obstacle grâce à une enquête réglementaire britannique

Dans le contexte : bien que Microsoft et Activision soient impatients de se réunir et de commencer à travailler comme une seule entreprise, les régulateurs pourraient retarder la finalisation de leur fusion pendant un bon moment. La FTC recherche déjà des pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis. Maintenant, la CMA au Royaume-Uni a ouvert une enquête similaire sur la question dans sa juridiction. Bien que de telles enquêtes soient courantes, elles pourraient bloquer le processus d’approbation pendant des mois, voire plus.

Microsoft s’est heurté à un autre obstacle dans sa tentative d’acquérir Activision Blizzard. Mercredi, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a lancé une enquête officielle sur l’accord record de 68,7 milliards de dollars annoncé en janvier. Le régulateur craint que l’acquisition ne viole les lois antitrust britanniques et ne crée un marché anticoncurrentiel.

« L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) examine s’il est ou pourrait être le cas que cette transaction, si elle se concrétise, entraînera la création d’une situation de fusion pertinente en vertu des dispositions de la loi sur les entreprises de 2002 et, si ainsi, si l’on peut s’attendre à ce que la création de cette situation entraîne une diminution substantielle de la concurrence sur un marché ou des marchés au Royaume-Uni pour des biens ou des services. »

La CMA estime que la vigilance est nécessaire étant donné que Microsoft est la troisième plus grande entreprise technologique et Activision Blizzard est la cinquième plus grande société de jeux. L’accord fait également suite au récent achat de ZeniMax par le géant de Redmond pour 7,5 milliards de dollars. Une acquisition réussie d’Activision marquerait une consolidation considérable de l’industrie du jeu sous l’égide de Microsoft, ce qui en ferait la troisième plus grande société de jeux au monde derrière Tencent et Sony.

L’enquête n’est pas si surprenante. La CMA examine régulièrement toute fusion où le revenu brut de la société acquise dépasse 70 millions de livres sterling ou si l’achat donnerait à l’acheteur 25 % ou plus du marché dans un secteur donné. Le chiffre d’affaires net d’Activision en 2021 était de 8,8 milliards de dollars. Cela représente 7,4 milliards de livres sterling, bien au-dessus du seuil brut de la CMA pour l’ouverture d’une enquête.

L’enquête de la CMA suspendra l’acquisition jusqu’au 1er septembre au moins, date à laquelle le régulateur décidera d’approuver l’accord ou de passer à la deuxième phase de l’enquête. Entre-temps, l’AMC acceptera les commentaires sur la fusion des parties intéressées. Attendez-vous à ce que les groupes de surveillance des consommateurs interviennent bruyamment.

La Federal Trade Commission des États-Unis a lancé une enquête en février pour des raisons similaires, ce qui a fait apparaître de nombreux groupes de surveillance, notamment Public Citizen, Center for Digital Democracy, Communications Workers of America, The Repair Association, Public Knowledge et American Economic Liberties Project. Ils craignent que la fusion n’entrave les efforts de syndicalisation des employés d’Activision et n’ait des « effets horizontaux anticoncurrentiels » au sein de l’industrie.

Crédit photo : Raimond Spekking