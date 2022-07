Bientôt sur WhatsApp, vous pourrez cacher votre statut en ligne à tout le monde

Il sera possible de sélectionner qui peut voir l’état en ligne directement depuis les paramètres via une nouvelle fenêtre qui présente différentes possibilités de configuration.

WhatsApp, l’application de messagerie de Meta, se prépare à accueillir une nouvelle fonctionnalité : masquer le statut en ligne de tous les contacts. Il s’agit d’une extension d’une option disponible depuis un certain temps qui vous permet de ne pas afficher le dernier accès à certains contacts. Comme le rapporte WABetaInfo, un site spécialisé dans l’analyse du code de la version bêta de l’application, il sera possible de sélectionner qui peut voir l’état en ligne directement depuis les paramètres via une nouvelle fenêtre qui présente diverses possibilités de configuration, y compris « Tous » et « Mes contacts ». Par exemple, en sélectionnant cette dernière option, votre activité en ligne sera rendue invisible à toute personne qui ne figure pas dans le carnet d’adresses.

Parmi les autres paramètres disponibles, il y aura également « Aucun », afin de garder votre statut en ligne caché même des contacts proches. Cependant, comme cela se produit déjà pour le masquage des coches bleues qui signalent la lecture d’un message, dans ce cas également, le partage sera nécessaire si vous souhaitez afficher l’activité des autres utilisateurs. WABetaInfo indique que la fonctionnalité est encore en phase de test, ce qui semble pour le moment impliquer uniquement l’application pour les appareils iOS, mais Meta attend la prochaine version également sur les appareils Android et sur WhatsApp Web pour PC.

Récemment, l’application de messagerie de Meta a accueilli plusieurs nouvelles fonctionnalités. En mai dernier, la société a annoncé des groupes WhatsApp deux fois plus importants qu’auparavant, passant de 256 à 512 personnes, ainsi que la possibilité de partager des fichiers jusqu’à 2 Go, contre 100 Mo auparavant. Avant cela, les emojis venaient en réaction aux messages. En bref, WhatsApp évolue de plus en plus pour être plus compétitif face aux applications de messagerie concurrentes, telles que Telegram. À tout cela s’ajoutent d’autres mises à jour qui seront publiées dans les prochaines semaines et qui concerneront la version Web de WhatsApp, selon WABetaInfo.