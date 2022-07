Les meilleurs boîtiers PC compacts ITX à mettre sur un bureau

Si vous avez un ordinateur de bureau, vous ne voudrez peut-être pas le poser sur le sol pour plusieurs raisons : peut-être que vous vivez avec un tout-petit qui peut être curieux de connaître la fonctionnalité du bouton d’alimentation, ou avec un animal qui laisse tomber trop de poils. Peut-être avez-vous besoin d’un accès fréquent aux connecteurs arrière de la carte mère, ou peut-être voulez-vous simplement montrer votre système.

Le problème est que votre boîtier actuel, comme la plupart des boîtiers pouvant contenir les composants dont vous disposez, peut ne pas ressembler non plus à quelque chose qui devrait être sur un bureau : dans les boîtiers de type tour, les connecteurs d’E/S au milieu du panneau avant sont presque disparu, ce qui peut vous obliger à vous lever pour les utiliser. Selon la partie du bureau sur laquelle se trouve votre PC, il peut également tomber si vous vous cognez dans sa moitié supérieure. Peut-être que ça ne te va pas non plus sur un bureau.

Il existe des étuis plus courts qui sont beaucoup plus adaptés que la plupart pour une utilisation sur un bureau. Voici quelques-uns des meilleurs d’entre eux, pour chaque budget, exigence de taille ou type de PC.

Idéal pour les jeux

Le Lian Li O11 Air Mini est l’un des boîtiers les plus compacts prenant en charge une carte mère ATX ou Micro-ATX et un radiateur monté sur le dessus. Le panneau arrière est modulaire, vous pouvez donc l’installer en fonction de votre matériel actuel. Le boîtier utilise une conception à double chambre pour économiser de la hauteur, avec le bloc d’alimentation et jusqu’à six disques SATA, dont jusqu’à quatre disques durs de 3,5″, dans l’autre chambre.

Lian Li O11 Air Mini, Midi-Tower, Tempered Glass - Weiãÿ O11 AIR MINI WHITE O11 AIR MINI WHITE

Lian-Li O11 Air Mini, Midi-Tower, Tempered Glass Noir O11 AIR MINI BLACK O11 AIR MINI BLACK

Après un rappel initial et le remplacement des panneaux en maille, le flux d’air est bon avec deux ventilateurs de 140 mm à l’avant et un de 120 mm à l’arrière. Avec une carte mère ATX, les radiateurs de 240 mm peuvent être installés en bas ou sur le côté (si vous retirez l’une des plaques double HDD), mais ceux de 280 mm ne peuvent être installés qu’à l’avant. Avec une carte mère Micro-ATX vous pourrez aussi installer cette dernière en haut (en mode mATX) ou en bas (en mode ATX).

En dehors de cela, la fenêtre latérale est en verre trempé et le filtre à poussière inférieur est facilement amovible sur le côté. Les E/S supérieures comprennent trois ports USB 3.0, dont un Type-C. Le boîtier est disponible en noir ou blanc, pour 110 $ et 121 $ sur Newegg, respectivement.

Meilleure vieille école

Un boîtier qui a failli figurer dans notre liste des meilleurs boîtiers de la vieille école, le Cooler Master HAF XB Evo comprend deux baies de 5,25″ et quatre baies de lecteur SATA (dont 2 remplaçables à chaud) dans 3 cages amovibles. Contrairement au Lian Li O11 , ce boitier ATX gagne en hauteur en montant la carte mère horizontalement, sur un plateau amovible, au-dessus des disques et de l’alimentation.

Cooler Master HAF XB EVO Boîtier PC 'ATX, microATX, Mini-ITX, USB 3.0, Panneau latéral en maille' RC-902XB-KKN2 Produit destiné aux joueurs exigeants Qualité de fabrication irréprochable Immersion exceptionnelle

Cooler Master RC-902XB-KKN2 <b>Description du produit</b>: Cooler Master XB EVO, HAF <b>Elément de format</b>: Boîtier Midi-tour <b>Type</b>: PC <b>Matériel</b>: Polymère, Acier <b>Alimentation d'énergie</b>: 0 W <b>Ventilateurs installés avant</b>: 2x 120 mm <b>Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants</b>: 120,140 mm <b>Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières</b>: 80,120 mm <b>Tailles de disques durs supportées</b>: 2.5,3.5" <b>Largeur</b>: 44,2 cm <b>Profondeur</b>: 42,3 cm <b>Hauteur</b>: 33 cm

Le processeur et la carte graphique sont maintenus au frais grâce à deux ventilateurs de 120 mm à l’avant. Ceux-ci peuvent être remplacés par un radiateur de 240 mm ou des ventilateurs de 140 mm, mais les radiateurs de 280 mm ne sont pas officiellement pris en charge, à l’exception du Nepton 280L. Vous pouvez ajouter un ventilateur de 200 mm sur le dessus, un de 120 mm à l’arrière et deux de 80 mm derrière les cages de disques SATA.

L’E/S avant est très pratique à utiliser lorsque vous êtes assis devant le boîtier. Il ne comprend que des connecteurs USB 3.0 de type A, mais grâce aux baies de 5,25″, vous pouvez ajouter n’importe quel connecteur. Malgré sa taille, le boîtier est facile à transporter grâce à de grandes poignées sur les côtés.

Meilleur prix

Si vous avez une carte mère Micro-ATX, alors le Thermaltake Core V21 vous offrira le meilleur rapport qualité-prix à 70 $. Le boîtier comprend 5 couvercles d’emplacement d’extension, même si les boîtiers mATX ne prennent en charge que 4 emplacements d’extension, au cas où vous installiez une carte multi-emplacement dans l’emplacement inférieur.

Thermaltake - Core V21 - Micro-Tour Boitier PC avec fenêtre (Micro-ATX / Mini-ITX) Noir Facteur de forme : microATX Conformité aux spécifications : PS/2 Système de refroidissement : avant : 1 ventilateur 200 x 200 x 30 mm - 800 tr/min - 13 dBA - Prise en charge 1 ventilateur 200 mm ou 2 ventilateurs 140 mm ou 2 ventilateurs 120 mm - Partie supérieure : prise en charge montage 2 ventilateurs 140 mm/4 ventilateurs 120 mm - Arrière : prise en charge montage 1 ventilateur 140 mm/1 ventilateur 120 mm - Partie inférieure : montage 2 ventilateurs 120 mm - Côté : prise en charge montage 2 ventilateurs 140 mm/2 ventilateurs 120 mm Taille maximale de la carte mère : microATX. Matériau: SPCC Longueur maximale de la carte vidéo : 350 mm Dimension (H x L x P): 336 x 320 x 424 mm, (13,2 x 12,6 x 16,7 po) Baies de disques: -Hidden : 3 x 3.5’’ ou 2.5” , 3 x 2.5’’ Soutien au radiateur: Avant: 1 x 120mm or 1 x 240mm,1 x 140mm. Partie supérieure: 2 x 120mm or 2 x 240mm ,1 x 140mm or 1 x 280mm. Arrière: 1 x 120mm. Gauche / Droite: 1 x 120mm or 1 x 240mm/ 1 x 140mm or 1 x 280mm

Thermaltake Level 20 VT Noir, Argent Boîtier THERMALTAKE Level 20 VT CA-1L2-00S1WN-00 Matériau: Verre Trempé, Acier Format: Micro-ATX, Mini-ITX system_ram_type; pc_1066

Ce boîtier ne ressemble pas seulement à un cube, mais fonctionne également comme tel. Son corps principal peut être installé dans n’importe quelle orientation sur le panneau inférieur. Si vous avez une carte graphique, l’orientation par défaut avec la carte mère montée horizontalement fournira la meilleure répartition du poids (et un filtre amovible pour le bloc d’alimentation). Si ce n’est pas le cas, vous pouvez faire pivoter le corps principal de 90 degrés afin que le bloc d’alimentation et le refroidisseur du processeur soient tous deux proches du bas. Le logo Thermaltake est imprimé sur un aimant que vous pouvez faire pivoter en conséquence.

Les panneaux supérieur et latéraux sont interchangeables, vous pouvez donc choisir où placer la vitre latérale en acrylique (attention à ne pas étouffer votre carte graphique avec). Les deux autres panneaux offrent de grands évents avec des filtres magnétiques.

Avec un ventilateur de 200 mm à l’avant, le V21 n’a aucun problème de refroidissement. Vous pouvez également installer un ventilateur de 120 mm ou 140 mm à l’arrière et un radiateur de 280 mm à 3 endroits différents. Dans l’un de ces emplacements, vous pouvez l’installer à côté d’un 240 mm !

La chambre PSU prend en charge jusqu’à six disques SATA, dont jusqu’à trois disques durs de 3,5″. Le boîtier ne propose que des baies USB 3.0 de type A et aucune baie de 5,25″ (même si le corps principal a de la place pour un), mais pour le prix il est difficile de se plaindre.

Le plus compact

Si vous voulez le boîtier le plus compact qui puisse contenir une carte mère Micro-ATX, ne cherchez pas plus loin. Ce boîtier ne gaspille même pas d’espace sur une chambre de bloc d’alimentation, mais place le bloc d’alimentation à l’avant, aspirant l’air à travers les côtés du panneau avant et le libérant à travers le panneau supérieur perforé (le cordon d’alimentation externe se connecte toujours à l’arrière du Cas). Si vous avez un refroidisseur de processeur de type tour, vous pouvez le faire pivoter de 90 degrés dans les deux sens si possible, car il ne recevra pas de flux d’air direct de l’avant.

Boitier Mini Tour Micro ATX iTek Evoke (Noir) Boitier Mini Tour Micro ATX iTek Evoke ITGCAEVKB Durable iTek

Cooler Master MasterBox Q300L - Boîtier Mini Tour mATX avec panneau latéral transparent pleine-surface, routage propre des câbles et plusieurs options de refroidissement Noir FILTRES À POUSSIÈRE MAGNÉTIQUES - Les filtres à poussière magnétiques avant et supérieur conçus sur mesure sont entièrement amovibles et présentent une façade de châssis fonctionnelle sophistiquée, mais astucieusement minimaliste VERTICAL OU HORIZONTAL - Le boîtier MasterBox présente un chassis entièrement perforé ce qui lui permet de supporter aisément diverses configurations de ventilateurs en orientation verticale ou horizontale pour de multiples configurations de flux d'air OPTIONS DE REFROIDISSEMENT MULTIPLES - Le panneau avant peut prendre en charge jusqu'à 2x ventilateurs de 140 mm ou un radiateur liquide de 240 mm. Le panneau arrière prend en charge un module de refroidissement de 120 mm (ventilateur ou radiateur), tandis que le dessus peut accueillir 2x ventilateurs de 120 mm AFFICHAGE BORD À BORD - Le panneau latéral transparent carré permet un affichage complet sur l'ensemble de votre configuration, et comprend un panneau d'I/O (Entrée / Sortie) qui peut être tourné dans 3 orientations différentes de chaque côté. Derrière le plateau de la carte mère se trouve 28 mm d'espace alloué pour un rangement propre des câbles INTÉRIEUR SPACIEUX - La MasterBox Q300L prend en charge les refroidisseurs de processeur jusqu'à une hauteur de 159 mm, les cartes graphiques (GFX) jusqu'à une longueur de 360 mm et les alimentations (PSU) jusqu'à 160 mm de longueur

Le boîtier est livré avec un seul ventilateur arrière de 80 mm, mais vous pouvez en ajouter un autre, ainsi que trois ventilateurs de 120 mm : 1 en haut et 2 en bas. Les emplacements inférieurs peuvent également être utilisés pour les disques SATA, et un autre peut être installé derrière le bloc d’alimentation. À moins que vous n’utilisiez les deux emplacements inférieurs pour les disques durs, vous pouvez installer un autre SSD sous le bloc d’alimentation.

Le panneau avant comporte deux connecteurs USB 3.0 Type-A sur le dessus. Pour environ 70 $, c’est un bon rapport qualité-prix. La principale caractéristique qui manque complètement est l’espace dédié à la gestion des câbles, vous voudrez donc utiliser une alimentation modulaire avec ce boîtier.

Idéal pour NAS

Même si vous avez besoin de 10 disques durs dans un seul paquet, vous n’avez pas besoin d’acheter un boîtier ATX complet. Le Fractal Design Node 804 peut en héberger 8 dans deux cages dans la chambre du bloc d’alimentation, et 2 autres sur le sol de la chambre de la carte mère. Le panneau avant peut accueillir 2 SSD SATA et un lecteur optique fin.

Chaque chambre est livrée avec son propre ventilateur arrière de 120 mm. Dans la chambre PSU, vous pouvez la remplacer par une de 140 mm. Cette chambre peut également abriter un radiateur de 280 mm sur le dessus (au lieu des cages de lecteur…), tandis que la chambre principale prend en charge 240 mm (ou deux ventilateurs de 140 mm) tant que votre RAM n’est pas trop haute. Chaque chambre prend également en charge deux ventilateurs avant de 120 mm (la chambre de la carte mère en est livrée avec un), mais en raison de la forme du panneau avant, un dans chaque chambre serait suffisant. C’est aussi pourquoi nous vous déconseillons d’installer des radiateurs de 240 mm à l’avant, même si chaque chambre en supporte un.

Comme le ThermalTake Core V21, le boîtier dispose de 5 couvercles de connecteurs d’extension, mais si vous y installez une carte, vous devez déplacer le ventilateur avant vers le bas du panneau pour aider à le refroidir.

Chaque chambre possède également ses propres filtres à poussière amovibles en bas et derrière le panneau avant. L’arrière du boîtier comprend un contrôleur de ventilateur physique à 3 vitesses, et sur le côté du panneau avant se trouvent deux connecteurs USB 3.0 Type-A.

Plus de solutions pour les espaces de bureau limités

Si vous avez besoin de votre PC sur votre bureau, mais que vous n’avez pas assez de place pour la plupart des boîtiers que nous vous recommandons, vous devrez peut-être vous contenter d’un boîtier Micro-ATX standard. Cooler Master propose deux bonnes options avec une baie de 5,25″ dans les MasterBox NR400 et Silencio S400.

Si vous n’avez pas besoin d’une baie externe, les Fractal Design Meshify C Mini et Define C Mini sont de bonnes alternatives. Si vous préférez économiser de l’argent, consultez le Focus G Mini de l’entreprise.